Послание азербайджанского ребенка армянским детоубийцам (ВИДЕО)

Социум 18 октября 2020 20:22 (UTC+04:00)
Послание азербайджанского ребенка армянским детоубийцам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Ученица одной из бакинских школ Арзу в своем видеообращении обратилась к мировой общественности, выразив свой протест армянским детоубийцам.С 27 сентября в результате агрессии ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, погибло более 60 человек, среди которых восемь детей. Около 300 ранены, среди которых немало детей.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией. Армия Азербайджана ведет героическую борьбу с армянскими фашистами, освободив часть оккупированной территории от агрессоров.

(Автор: Вугар Иманов)

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