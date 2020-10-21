Азербайджанская преподавательница написала письмо президенту Франции и получила ответ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заведующая кафедрой иностранных языков факультета международных отношений и регионоведения Азербайджанского университета языков, доктор филологических наук Наргиз Сеидова–Сардарова написала письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. На письмо получен ответ от заведующей администрацией Президента Республики Франция Брайс Блондель. Представляем читателям Trend Life эти письма. Наргиз Сеидова–Сардарова все детство и юность провела во Франции.

"Господин Президент Республики!

Я - Азербайджанка, представительница одной из известных Карабахских семей. Все мои родные изгнаны со своих родных земель. Дома и могилы моих прадедов в Нагорном Карабахе разрушены благодаря проводимой Арменией и армянской диаспорой во Франции политики ненависти по отношению к моему народу и моей стране. 800 тысяч азербайджанцев, изгнанных со своих земель, ждут с нетерпением возвращения в свои родные дома. 3 и 17 октября 2020 года сепаратисты Нагорного Карабаха подвергли ракетным атакам густонаселенные жилые массивы второго по величине города в Азербайджане Гянджи, находящегося вдали от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе. В результате погибло большое количество мирных жителей, в том числе женщин и детей, ранения получили около сотни ни в чем не повинных людей.

Вся моя жизнь непосредственно связана с прекрасной страной Францией. Мой отец долгое время являлся представителем дипломатической миссии СССР во Франции, и свое детство я провела в Париже. Сегодня я преподаю французский язык в Азербайджанском Университете Языков. Я преподаю нашей молодежи не только французский язык, но и культуру, и историю Франции.

Будьте добры, Господин Президент, дайте ответ на мой вопрос! Что мне отвечать сегодня моим студентам на вопрос о проводимой Вами политике и Вашем отношении к моей стране? Какими могут быть сегодня причины, побуждающие моих студентов изучать и любить французский язык?

С уважением, Наргиз Сеидова-Сардарова, доктор филологических наук, заведующая кафедрой иностранных языков факультета международных отношений и регионоведения Азербайджанского университета языков".

В ответном письме говорится…

"Мадам,

Президент Французской Республики благополучно получил письмо, которое Вы пожелали Ему направить и поручил мне ответить Вам.

Будьте уверены, Глава Государства с полным вниманием относится к беспокоящему Вас вопросу, касающемуся серьезного кризиса между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. В контексте многочисленных обменов между Францией и этими двумя странами, наша страна самым решительным образом осудила недавнюю эскалацию конфликта в районе Нагорного Карабаха и призвала к немедленному прекращению боевых действий, продолжение которых только увеличит количество жертв, как человеческих, так и материальных с обеих сторон, а также приведет к угрозе интернационализации конфликта.

В качестве сопредседателя Минской группы Франция вместе с ее Российскими и Американскими партнерами полны решимости сыграть свою роль в полной мере и беспристрастно, для достижения возобновления безотлагательных и безусловных переговоров согласно базовым принципам, проводимым под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Пожалуйста, примите выражение моего почтения, мадам.

Брайс БЛОНДЕЛЬ Париж, Елисейский Дворец, улица Фобур Сент-Оноре 55, 75008"