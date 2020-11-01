Если противник хочет с нами воевать, то пусть делает это на поле боя – композитор песни "Ya Qarabağ, ya ölüm!"

БАКУ /Trend Life/ - Если противник хочет с нами воевать, то пусть делает это на поле боя, а не обстреливает мирные города, тем более ночью, когда люди спят. Об этом сказала Trend Life известный азербайджанский композитор Айтен Исмиханова.

"Возмутительно, что ракетным обстрелам подвергаются мирные города Азербайджана - Гянджа, Барда, Мингячевир, Габала, Кюрдамир и другие, гибнут ни в чем не повинные дети, женщины, старики. Азербайджан воюет на своей территории, за свои земли, освобождая их от захватчиков. Мы с мирными людьми не воюем, тем более с женщинами и детьми, поэтому враг должен соблюдать нормы ведения боевых действий. А то, что делает армянская сторона - это самый настоящий терроризм", - отметила композитор.

Айтен Исмиханова подчеркивает, что восхищается единством и силой духа азербайджанского народа.

"Все мы продемонстрировали огромную сплочённость вокруг Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Каждый гражданин старается внести свою лепту в Великую Победу – морально или материально оказать поддержку нашим Вооруженным силам.

Ком в горле, а на глазах слезы счастья, когда слышишь, что армия Азербайджана освободила от оккупации очередные район, город, село... Каждый раз с нетерпением ждем выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Недавно снимали видеоролик на композицию "Ya Qarabağ, ya ölüm!" в исполнении выпускницы Азербайджанской дипломатической академии Гюнай Бадаловой. Вся ее семья беженцы из Зангилана. Мы все находились на съемках, когда Президент Азербайджана объявил об освобождении Зангилана. Не передать словами в каком состоянии находилась вся съемочная группа, Гюнай разрыдалась от счастья, сразу позвонила родителям. Ей 26 лет, она родилась уже в Баку и не видела этот край, но любовь к родной земле переполняет ее, как и каждого из нас, потому что это исконно азербайджанская земля.

Желаю сил нашей мужественной армии, чтобы каждый азербайджанский солдат вернулся живым и здоровым, и, конечно, с Победой! Думаю, это заветное желание каждого азербайджанца.

А мы, в свою очередь, на просторах интернета стараемся выражать свою гражданскую позицию, обличать ложь нашего противника, предоставлять достоверные факты о захватнической политики Армении",- сказала Исмиханова.

Композитор является автором музыки к песне "Ya Qarabağ, ya ölüm!", написанной 21 год назад. Более двадцати лет назад эту песню впервые исполнили солисты группы "Deyirman", а в 2020 году композиция зазвучала по-новому уже в исполнении Гюнай Бадаловой.

"Песня "Ya Qarabağ, ya ölüm!" на слова турецкого поэта Озана Арифа была написана в 1999 году. Стихотворение Озана Арифа - большое и серьезное, при создании композиции мы выбрали несколько четверостиший для песни. Турецкий поэт написал стихотворение под впечатлением от Ходжалинского геноцида, учиненного армянскими вооруженными силами.

Сегодня мы освобождаем свои исконные земли, идем к Победе, поэтому и песня звучит совершенно с другими эмоциями", - добавила композитор, подчеркнув, что ровесники этой композиции сегодня стоят на защите Родины.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)