Ветеран Карабахской войны из спецназа Натиг Мехтиев: Наша молодежь показывает чудеса геройства на поле битвы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан ведет справедливую борьбу по восстановлению территориальной целостности страны. Наша молодежь показывает чудеса геройства на поле битвы, уничтожая врага, заставляя его бежать, оставлять на поле боя технику и дезертировать, сказал сегодня Trend Life ветеран Карабахской войны, член Общереспубликанского молодежного движения DAVAM Натиг Мехтиев.

33-летний Натиг Мехтиев на протяжении десяти лет служил в рядах войск специального назначения. В апреле 2015 года во время выполнения задания в Тертерском районе был тяжело ранен и демобилизован.

"Все мы видим, с каким воодушевлением молодежь нашей страны тысячами, независимо от национальности и вероисповедания, добровольно записывается в армию, чтобы принять участие в историческом событии по освобождению земель родного Азербайджана, оккупированных на протяжении около 30 лет армянскими агрессорами. 20 процентов нашей страны находилось под армянской оккупацией, около миллиона беженцев не могли вернуться в родные дома, но сегодня все поменялось. Во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша доблестная армия всего за месяц освободила около 200 населенных пунктов, города и села Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Ходжавендского, Губадлинского, Тертерского, Агдамского, Кельбаджарского районов. Захват этих территорий производился в течение трех-четырех лет, за 30 лет в этом регионе были созданы мощные фортификационные сооружения, да и сам рельеф Карабаха – природная защита с горами и лесами. Каждая пядь земли обагрена кровью наших шехидов. Светлая память шехидам, вечная слава героям", - сказал Натиг Мехтиев.

По словам ветерана Карабахской войны, он понимает чувства людей, которые с нетерпением ждут полного освобождения оккупированных территорий.

"Около 30 лет мы призывали мировое сообщество воздействовать на армянских агрессоров, хотели, все решить мирным путем с Арменией, но они так ничего и не поняли, восприняв наше миролюбие совсем по-другому. Всему есть предел. Сегодня мы показываем силу тем, кто не захотел услышать человеческий голос. Каждый из нас готов защищать родину с оружием в руках, в том числе и ветераны Карабахской войны, потерявшие здоровье на полях сражений. Ради Азербайджана каждый из нас готов отдать жизнь! У нас мощная армия, оснащенная самой передовой военной техникой, мы ведем высокотехнологичную войну. Каждый день мы получаем с фронта хорошие новости, конечно, и радуемся и грустим одновременно, теряя лучших сыновей Азербайджана. А молодежь, которая рвется на фронт, должна знать, что обязательно надо пройти подготовку - физическую и военную. Наши бойцы должны уметь уничтожать врага, а не умирать! Наберемся терпения и будем молиться за наших солдат и офицеров, и пусть каждый на своем месте приближает этот час великой победы – полного освобождения страны от армянских фашистов!", - добавил Натиг Мехтиев.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)