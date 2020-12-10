Максим Шевченко прилетел на Парад Победы в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский политолог и журналист Максим Шевченко прилетел в Баку, чтобы принять участие в военном параде, посвященном победе во второй Карабахской - Отечественной войне, сообщает Trend Life. Парад Победы состоится на центральной площади Баку "Азадлыг" (Свобода) 10 декабря.

"Здравствуй, прекрасный Азербайджан! Здравствуй, прекрасный Баку! Я надеюсь, что мы все сможем совместно работать на будущее построение мира, в котором нам будет жить комфортно, свободно, легко, без войны, без насилия, без взаимных претензий друг к другу. Мир, в котором людей будут объединять свобода культуры, свобода творчества, свобода торговли и свобода обмена идеями. Спасибо большое всем, кто помогал мне добраться до Азербайджана. Это непросто в наше время, когда границы закрыты из-за коронавируса", - обратился Максим Шевченко на своей странице в Instagram.

(Автор: Вугар Иманов)