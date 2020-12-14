Азербайджанский вокалист стал победителем международного фестиваля в Украине, главой жюри была Руслана

БАКУ /Trend Life/ - Юный азербайджанский вокалист Кямран Мамедов стал победителем в старшей группе "2020 International Music Festival" в Украине, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля. Кямран – сын исполнителя мугама Эльданиза Мамедова.

International Music Festival - Международный вокальный конкурс для детей и юношества, который расширяет возможности творчества и способствует развитию культурной дипломатии. В этом году фестиваль проходил в онлайн-формате. Он организован компанией STUDIORAR при поддержке Ассоциации по развитию международных отношений ADRUM. Глава жюри - народная артистка Украины, победительница песенного конкурса Евровидение-2004, обладательница премии World Music Awards, певица, продюсер, музыкант, активный общественный деятель Руслана Лыжичко. В составе жюри - директор Международного фестиваля FeNS в Словении Пауле Плахутник; директор Международного фестиваля в Черногории «Zlatna pahulja» Бека Кужевич; знаменитый черногорский музыкант Момчило Зекович; звезда черногорского телевидения Владимир Фустич; директор Festivali Mbarekombetar i Kenges per Femije в Шкодере, Албания; знаменитый дирижер Кужтим Алия и глава отбора детского Евровидения в Албании Сокол Марсе.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)