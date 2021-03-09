Реза Дегати показал миру разрушенное кладбище в Агдаме (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram представил видеоролик, снятый на кладбище в освобождённом Агдаме, сообщает Trend Life.

На кадрах видео, снятого в конце февраля 2021 года, показано, как мужчина ищет могилу своего сына, которую не мог посетить около 30 лет. "Старик воздвиг алтарь памяти на том месте, где он давным-давно похоронил своего сына", - написал фотограф.

Дегати подчеркивает, что за время оккупации азербайджанских земель здесь практически ничего не осталось - кладбище превратилось в руины с оголенными кустами и исчезнувшими надгробьями.

Отметим, что Реза Дегати - известный фотожурналист, сотрудничавший с ведущими мировыми изданиями. Он родился в 1952 году в Тебризе, а сейчас живет и работает в Париже.

Реза Дегати объездил практически весь мир. Он часто бывает в Азербайджане. Дегати освещал Карабахскую войну и события января 1990 года, встречался с беженцами и вынужденными переселенцами. Маститый фотожурналист побывал во всех уголках Азербайджана и запечатлел в фотографиях повседневную жизнь, быт, обычаи и традиции обычных людей. В нашей стране неоднократно проходили выставки работ Резы Дегати.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)