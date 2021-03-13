Свет, который он дарил… - памяти шехида Алиаги Мамедова (ВИДЕО)

Социум 13 марта 2021 11:01 (UTC+04:00)
Свет, который он дарил… - памяти шехида Алиаги Мамедова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр подготовил видеоролик, посвященный светлой памяти шехида Второй Карабахской войны, театрального работника, 19-летнего Алиаги Мамедова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Автор ролика – Заур Алиев, видеопроект подготовлен под руководством директора театра, заслуженного деятеля искусств Алигисмета Лалаева. В работе над проектом также принял участие артист театра Амрах Дадашов.

Напомним, что ранее коллектив театра представил документальный фильм "Döyüşən teatr" ("İşıq adam") ("Сражающийся театр" ("Человек света"), посвященный Алиаге Мамедову. Автор сценария и режиссер фильма - Самир Гуламов.

Отметим, что Алиага Мамедов родился 26 июля 2001 года в Баку. Учился в школах №80 и №322 Сабунчинского района. Занимался дзюдо и был победителем различных турниров. В 2017-2018 годах получил профессию светооператора в Бакинском профессиональном лицее и стал работать в театре.

В 2019 году Алиага Мамедов был призван в ряды ВС Азербайджана. С первых дней войны участвовал в боях на агдеринском направлении. Стал шехидом 6 октября, спасая командира батальона и прикрыв его собой от минометного обстрела. Похоронен на кладбище поселка Маштага Сабунчинского района Баку.

За проявленный героизм во время Отечественной войны Алиага Мамедов был посмертно удостоен медали "За Родину".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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