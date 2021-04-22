Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО)

Социум 22 апреля 2021 15:59 (UTC+04:00)
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 23 апреля исполнится 30 лет со дня создания Азербайджанского национального центра кулинарии (Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi, AMKM), который за эти годы сыграл огромную роль в пропаганде национальной кухни в мире, были проведены фестивали, изданы книги, кулинары принесли стране множество наград с мировых первенств и олимпиад, входят в состав жюри международных конкурсов, сообщает Trend Life.

Огромный вклад в развитие и пропаганду национальной кулинарии внес генеральный директор AMKM, член Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры, кавалер ордена "Шохрат", кандидат исторических наук, председатель Комитета традиционной пищи ЮНЕСКО, вице-президент Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), профессор Таир Амирасланов, который считает себя счастливым человеком и гордится успехами за эти три десятка лет.

Еще в 1986 году по инициативе выпускника факультета организации и технологии общественного питания Ленинградского торгово-экономического института имени Фридриха Энгельса (ныне Санкт - Петербургский торгово - экономический институт) впервые создается общество поваров города Гянджи (тогда Кировабад). Спустя 5 лет, 23 апреля 1991 года Таир Амирасланов создает Центр национальной кулинарии Азербайджана, который через год уже был принят во Всемирную ассоциацию сообществ кулинаров (WACS). Азербайджан был первым из республик бывшего СССР, кого приняли в WACS. Дальше он помогал создавать Ассоциации кулинаров, тренировал команды России, Украины, Узбекистан, Молдову, Турцию, Сербию, Казахстан, Беларуси, Кыргызстана и т.д. В Азербайджане стал первым специалистом, удостоенным высшей Кулинарный награды в WACS.

Азербайджанский национальный центр кулинарии за эти годы реализовал множество республиканских и международных проектов в Баку, Габале, Шеки и других городах, среди которых фестивали хлеба, долмы, плова, национальных сладостей, чая, Дни Исламской кухни, традиционные праздничные столы на Новруз и т.д. AMKM впервые создал основы для патентизации национальных блюд, принимал участие в создании Азербайджанской кулинарной энциклопедии. AMKM принимал непосредственное участие в организации Дней азербайджанской кухни в Бельгии, Франции, Швейцарии, России и других странах. Сотрудники AMKM принимали участие в международных научных конференциях, выступали с лекциями в университетах Европы, Азии и США, давали мастер-классы, подготовили сотни специалистов. Выпущено более 30 книг, посвященных азербайджанской кухне на различных языках, среди которых "Долма в азербайджанской кухне. 381 вид", "Азербайджанская кулинария", "Сказания про азербайджанскую кухню" и "Региональная кухня Иреванского ханства", "Кухня Азербайджана и Венгрии" и т.д..

"Азербайджанская кухня - это не только блюда, способы технологии их приготовления, но и основная часть национального наследия и материальной культуры, гармонично объединяющая и соединяющая в себе историю, философию, психологию, традиции и обычаи, гигиену, этику, эстетику и другие аспекты, а также практические навыки, созданные на территории исторического проживания азербайджанского народа в полной гармонии с окружающей средой. Государством уделяется особое внимание и забота развитию национальной кулинарии, благодаря чему культура приготовления и преломления лаваша и традиция приготовления и распространения долмы включены в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Отметим, что азербайджанский "Праздник граната, традиционный фестиваль и культура граната" и Новруз байрамы включёны ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, что напрямую связано с пропагандой национальной кухни", - глава центра.

Очень важным фактором является и то, что на протяжении этих лет AMKM неустанно разрушает придуманные армянскими лжеучеными мифы о своей "национальной" кухне, пытающимся приписать себе азербайджанские блюда.

"В течение 44-дневной Отечественной войны 60 кулинаров центра добровольно отправились в зону боевых действий и готовили блюда для наших героических солдат и офицеров, 26 принимали непосредственное участие в боях, 6 стали шехидами. Светлая память шехидам и вечная память нашим героям!", – отметил Таир Амирасланов

От личности руководителя многое зависит в успешной деятельности.

"Я пропагандирую азербайджанскую кухню в связке с другими знаниями. Например, создал первым в мире методику кулинарных танцев, исследовал и сделал доклад на тему "Взаимосвязь национальной музыки и национальной кухни, влияние музыки на пищеварение". Рассматриваю и другие форматы. Кухня и любовь, кухня и здоровье, кухня и религия. Это дает лучшие результаты, чем просто готовка и рецепты", - отметил Таир Амирасланов.

В 1990-м году он был одним из создателей и членов президиума Ассоциации кулинаров СССР. Впервые в мире разработал методику кулинарных танцев, которая в 2008 году была принята в США. В 2009 году стал одним из создателей Союза исламских кулинаров и Ассоциации кулинарной культуры тюркских народов. Является основателем новой информационной теории питания и первой энциклопедии Азербайджанской кулинарии. В 2011 году впервые в мире представил на Международной конференции в Улан-Уде (Россия) научный тракт о связи национальной кухни и музыки, влияющей на переваривание пищи. Впервые им созданы и опубликованы книги, научные трактаты, комплексные произведения о связи национальной кухни с археологическим находками, фольклором, литературой, азербайджанским языком, медициной, религией, физикой, химией, психо-физиологией, развитием ресторанного бизнеса, психологического воздействия еды, формул, терминов и рецептов различных блюд и т.д. Он систематизировал блюда регионов Азербайджана, в частности, Карабахской и Иреванской кухни. Создал дастаны о кухне, древних блюдах на основе наскальных рисунков Гобустана и сакральном воздействии правильного питания. Является сценаристом фильмов о национальной кухне, ведет активную борьбу с армянским плагиатом на международном уровне. Им внедрено множество инноваций в учебный процесс, проведены фестивали, посвященные национальной кухне и блюдам. Его именем официально названа одна из небесных звезд в созвездии Рыб, что еще раз подтверждает мировую славу этого необыкновенного человека.

(Автор: Вугар Иманов)

Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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