Таир Салахов был моим духовным наставником. Когда узнал о его смерти, заплакал… - художник из Германии Ашраф Гейбатов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный художник Таир Салахов сыграл большую роль в моей творческой жизни, всегда помогал и оказывал поддержку, сказал в понедельник Trend Life член Федерации художников ЮНЕСКО, союзов художников России и Азербайджана и Объединения художников Германии, создатель общества азербайджанской культуры "Баку" в Германии, народный художник Азербайджана Ашраф Гейбатов на церемонии прощания с Таиром Салаховым на первой Аллее почетного захоронения в Баку.

Ашраф Гейбатов на протяжении более 25 лет живет и работает в Германии, а ныне находится в Азербайджане с творческим визитом. Сегодня он пришел проститься со своим духовным наставником.

"Когда узнал о смерти Таира Салахова, заплакал, перед глазами пронеслись долгие годы нашей дружбы и встреч. Он был очень близким мне по духу человеком. Таир Салахов был моим духовным наставником. Когда мне было 17 лет, он взял меня за руку и повел по творческой жизни. Я многим ему обязан. По окончании Азербайджанского государственного института искусств в 1979 году я был приглашен в Москву для оформления Международного молодежного центра моды, где именно по рекомендации Таира Салахова был принят в состав группы Зураба Церетели для участия в художественном оформлении московской Олимпиады. Тогда Таир Салахов был первым секретарем Союза художников СССР, он всегда помогал мне на протяжении моей 16-летней жизни и работы в Москве, выступал на всех моих выставках. Выдающийся художник Таир Салахов всегда был очень искренним, добродушным и порядочным человеком, отличался скромностью, мы дружили семьями. Он очень многим помог в жизни и творчестве, пользовался большим уважением и любовью, все говорили о нем только в восторженных тонах. Я очень счастливый человек, что в моей творческой жизни было три великих азербайджанских художника - Саттар Бахлулзаде, Тогрул Нариманбеков и Таир Салахов. Светлая память нашим великим учителям!", - сказал Ашраф Гейбатов.

Напомним, что 21 мая на 93-м году жизни скончался выдающийся представитель азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известный художник, вице-президент Российской академии художеств, почетный президент Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, Азербайджана и России, обладатель высоких государственных наград, в числе которых ордена Азербайджана - "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Сын Отечества", народный художник СССР, Азербайджана и России Таир Салахов.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку, являлся выпускником Художественного училища имени Азима Азимзаде, Московского государственного академического художественного института имени В.И.Сурикова, почетным членом более 20 престижных зарубежных академий и творческих организаций, почетным гражданином ряда городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств и Московском государственном академическом художественном институте имени В.И.Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни страны, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджанской Республики.