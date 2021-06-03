Рамиз Азизбейли находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое – дочь народного артиста

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Рамиз Азизбейли находится в реанимации в связи с перенесенным инфарктом, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По словам врачей, его состояние усугубляет наличие сопутствующих заболеваний, сообщила Trend Life дочь артиста Джейран-ханум.

72-летний народный артист находится в больнице модульного типа в поселке Зых, где проходит лечение от коронавируса, которым заразился более двух недель назад.

На протяжении последних лет Рамиз Азизбейли тяжело болеет, перенес около 10 операций, в том числе в Турции.

Рамиз Азизбейли родился 20 июля 1948 года в Баку. Выпускник культурно-просветительского факультета Азербайджанского государственного института искусств (ныне - Государственный университет культуры и искусств). На протяжении многолетней творческой деятельности как актер, режиссер и мастер дубляжа работал в более 100 фильмах и сатирическом киножурнале "Мозалан". Режиссерский дебют состоялся в 1987 году (короткометражный фильм "Pirverdinin xoruzu"). Его самой яркой режиссерской работой является комедийный художественный фильм "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо", 1991) - один из самых любимых и кассовых в истории отечественного кино. Фильм был удостоен международных призов в странах Азии и Латинской Америки. Еще один яркий фильм "Yalan" ("Ложь") посвящен первой Карабахской войне. Завкафедрой режиссуры эстрадного искусства и руководитель музыкального театра Государственного университета культуры и искусств, профессор, кавалер ордена "Шохрат", обладатель множества национальных премий.

(Автор: Вугар Иманов)