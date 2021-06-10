Скончался архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александр Ищеин

БАКУ /Trend Life/ - 10 июня после продолжительной и тяжелой болезни на 69-м году жизни скончался известный религиозный деятель Азербайджанской Республики, первый архиерей возрожденной Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви, сохранивший и укрепивший Православие в Азербайджане - Высокопреосвященный Александр, архиепископ Бакинский и Азербайджанский.

Архиепископ Александр (в миру - Ищеин Александр Геннадьевич) родился 13 июня 1952 года в городе Ярославле в семье рабочих. Детство будущего архипастыря прошло в древних русских городах: Ростове Великом и Ярославле. Окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт. Был призван на срочную воинскую службу в Вооруженные силы СССР, которую проходил на севере.

В 1975 году был рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха. Окончил Московскую Духовную Семинарию. До назначения в Азербайджан почти 20 лет прослужил на Кавказе: был настоятелем Успенского храма города Моздока, благочинным православных церквей Северной Осетии, собирал и изучал материалы по истории христианства на Кавказе.

В 1988 г. был возведён в сан архимандрита. С 1992 г. архимандрит Александр (Ищеин) нёс пастырское послушание на православных приходах Азербайджана. В разное время был настоятелем храмов св. блгв. вел. кн. Александра Невского г. Гянджи, храма Свв. Жен-Мироносиц г. Баку, храма святого Архангела Михаила г. Баку.

В 1995 году был назначен настоятелем кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы города Баку и благочинным православных приходов в Азербайджане.

28 декабря 1998 года Священным Синодом Русской Православной Церкви было принято историческое решение о возрождении Бакинской епархии. Границы образованной епархии охватывали Азербайджанскую Республику, Республику Дагестан и Республику Чечня. Правящим архиереем было определено стать архимандриту Александру (Ищеину) с титулом "епископ Бакинский и Прикаспийский". В Азербайджанской Республике это решение было горячо поддержано общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

С возведением в сан епископа началась кропотливая работа по возрождению и развитию епархиальной жизни на территории Азербайджанской Республики.

22 марта 2011 года на заседании Священного Синода в связи с переименованием и изменением границ Бакинская и Прикаспийская епархия была переименована в Бакинскую и Азербайджанскую, а епископ Александр стал носить титул "Бакинский и Азербайджанский".

18 июля 2012 года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел Преосвященного Александра, епископа Бакинского и Азербайджанского в сан архиепископа.

Награжден правительственными и церковными наградами.