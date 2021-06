В Баку представлена выставка работ всемирно известного фотографа Резы Дегати об Афганистане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова в Баку состоялся показ фоторабот всемирно известного французского фотографа азербайджанского происхождения Резы Дегати, снятых в Афганистане, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано в рамках международного проекта современного искусства Peace be upon you – Salam Aleykum.

В мероприятии приняли участие представители культуры и науки, дипломатических миссий.

Выступившие директор центра Анна Ибрагимбекова, посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс, экс-министр обороны Латвии Раймондс Бергманис и другие отметили, что Реза Дегати освещает как конфликты, так и красоту человеческого мира, и сыграл большую роль в информировании мировой общественности о событиях в Афганистане.

Было отмечено, что актуальность современного искусства и использование информационных технологий в способах распространения темы проекта будут способствовать мобилизации активистов движения за мир и вовлечению десятков тысяч представителей общества со всех концов Земли в процесс укрепления системы международной безопасности и сохранения мира. Перенацеливание современного общества с культуры войны на культуру мира является важнейшей задачей человечества. Мирное урегулирование конфликтов должно оставаться приоритетом в международных отношениях, и поэтому сегодня нет достойной альтернативы миротворческой деятельности, являющейся важным стратегическим инструментом в деле урегулирования и разрешения политических конфликтов.

В свою очередь, Реза Дегати отметил, что за время своей 40-летней деятельности побывал во многих горячих точках мира, запечатлев ужасы и трагедии войны, страдания людей. Фотограф рассказал о своих работах, в которых отражены тяжелые человеческие судьбы. В рамках мероприятия историк Фуад Ахундов также рассказал об известных личностях Карабаха.

В проекте Peace be upon you – Salam Aleykum в художественной форме рассматриваются темы сохранения мира и миротворческой деятельности. Проект организован посольством Латвии в Азербайджане в сотрудничестве с дипломатическими миссиями Афганистана, Чехии, Грузии, Венгрии, Турции, Украины, США, представительством ООН в Баку и посольством Норвегии в Турции и при участии ведущих организаций и учреждений в сфере культуры Азербайджана.

В программу проекта входят художественные мероприятия - выставки, кинопоказы, презентации, творческие встречи, дебаты и конференции. Куратор проекта - заслуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская.

