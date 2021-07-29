Ученому Кямалу Макили-Алиеву вручен орден Международного фонда "Деде Горгуд" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пресс-центре АМИ Trend состоялось награждение азербайджанского ученого, доктора юридических наук, действительного члена Международной академии наук (Австрия) Кямала Макили-Алиева орденом "Vətən övladı" (Сын Родины), учрежденным Международным фондом "Деде Горгуд" и журналом "Azərbaycan dünyası", сообщает Trend.

Награду азербайджанскому ученому вручил президент Фонда "Деде Горгуд", главный редактор журнала "Azərbaycan dünyası" Эльдар Исмаилов.

Эльдар Исмаилов подчеркнул, что руководимые им Фонд и журнал на протяжении долгих лет тесно работают с диаспорой, и активно поддерживают представителей молодежи Азербайджана, проживающих за рубежом.

Он отметил, что представители азербайджанской молодежи – талантливые люди, которые трудятся на благо Родины, активно поддерживая позицию Азербайджанского государства. Одним из них является Кямал Макили-Алиев - аффилированный научный сотрудник Института Рауля Валленберга по правам человека и гуманитарному праву (Лунд, Швеция), старший преподаватель международного права и прав человека Университета Мальме (Швеция).

"В 30-летнем возрасте Кямал Макили-Алиев защитил докторскую диссертацию, он - автор изданных за рубежом монографий на английском языке по международному праву и армяно-азербайджанскому конфликту, одна из которых издана в Лондоне в издательстве высшей категории Routledge", - сказал Эльдар Исмаилов.

Кямал Макили-Алиев выразил признательность за высокую оценку его научной деятельности и вручение ордена "Vətən övladı", добавив, что это придает стимул для дальнейшей работы.

Он подчеркнул, что последняя монография "Оспариваемые территории и международное право. Сравнительное исследование нагорно-карабахского конфликта и прецедента Аландских островов" была издана в 2020 году. Ученый отметил, что монография увидела свет до начала 44-дневной войны.

Выступившие на мероприятии известный азербайджанский политолог Тофик Аббасов и ректор Академии телерадио, доктор философии Фаиг Гусиев дали высокую оценку деятельности Кямала Макили-Алиева. Было отмечено, что Кямал Макили-Алиев проводит очень важную работу. Осуществленная ученым исследовательская работа, изданные монографии имеют большое значение для донесения правды о Карабахе до мировой общественности.

В ходе мероприятия вниманию участников были представлены монографии автора.

Отметим, что монография "Оспариваемые территории и международное право. Сравнительное исследование нагорно-карабахского конфликта и прецедента Аландских островов" издана во всемирно признанном научном издательстве высшей категории "А" – Routledge (Великобритания). Исследования в публикуемой книге прошли строгую проверку, применяемую к научным публикациям в мире.

(Автор: Джани Бабаева)