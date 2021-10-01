Сайяд Ализаде похоронен в Физулинском районе (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend Life/ - Популярный исполнитель народных песен, теснифов и эстрадных композиций Сайяд Ализаде похоронен на кладбище в селе Бабы Физулинского района, сообщает Trend Life.

Напомним, что Сайяд Ализаде скончался накануне от коронавируса на 64-м году жизни.

Он родился 6 августа 1958 года в селе Бабы Физулинского района. С детских лет выступал в составе различных ансамблей, был победителем республиканских конкурсов. Являлся выпускником Государственного инженерно-строительного института (ныне - Азербайджанский университет архитектуры и строительства) и Государственного институт искусств (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Выступал в ансамбле народных инструментов Arzu, в составе которого становился лауреатом республиканских конкурсов Oxu tar и İstedadlar axtarırıq, а также Всесоюзного международного фестиваля "Молодежь СССР – Греция". Выступал в составе коллектива Araz легендарного Ислама Рзаева. Выпустил более 15 альбомов, снял несколько клипов. Был создателем и руководителем творческого центра Bəyaz gecələr.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)