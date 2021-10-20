Эту композицию выбрали матери и супруги шехидов – народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Эту композицию выбрали матери и супруги шехидов для исполнения, и для меня это было несколько неожиданным, так как предлагала другие композиции из своего репертуара о детях и родителях, сказала сегодня Trend Life народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева, представив видеоролик на композицию "Qovuş Ona" (Возвысься к Нему) в рамках проекта в рамках проекта "Mənim atam qəhrəmandır!" (Мой отец – герой!).

В клипе дети шехидов запускают в небо белых голубей и выступают с посланием "Мир без войны!".

"Эта песня с тяжелой судьбой, и для меня исполнить ее было очень тяжело. Дело в том, что в июне 2014 года на эту песню в Стамбуле был снят клип на слова молодой талантливой поэтессы Суры Аскерли, которая также приняла участие в проекте. К большому сожалению, она трагически погибла в августе того же года, и с тех пор я старалась ее не исполнять. Но именно эту композицию выбрали матери и супруги шехидов, а дети прекрасно исполнили. Композиция является духовным, философским и нравственным воззванием любви ко Всевышнему. Светлая память нашим шехидам! Верю, что эти дети вырастут и поведут под руки своих детей. И они будут гордиться своими отцами, как и нынешние своими отцами-героями. Пусть светлый путь, проложенный их отцами, всегда освещает их жизнь во имя любви к родной земле и памяти героев", - отметила Тунзаля Агаева.

Патриотический проект, который реализуется Fire Land Production (руководитель Джалал Гурбанов) при поддержке министерства обороны, направлен на почтение светлой памяти шехидов, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана, и наращивание совместных усилий по воспитанию молодежи в духе военного патриотизма, любви и заботы к детям шехидов.

(Автор: Вугар Иманов)