В Музее независимости Азербайджана представлена экспозиция "Орлы Лачина" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее независимости Азербайджана состоялось открытие экспозиции Laçın qartalları ("Орлы Лачина"), представленной в рамках проекта Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün ("Герои, отдавшие жизни во имя Отчизны"), посвященного героям и шехидам 44-дневной Отечественной войны, сообщает Trend Life.

В экспозиции, организованной при содействии историко - краеведческого музея Лачинского района, представлены фотографии и личные вещи шехидов.

На ее открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

Выступившие члены семей шехидов, ветераны и раненые участники Отечественной войны, представители молодежи отметили, что свобода и независимость Азербайджана завоеваны доблестью его сынов и дочерей, которые не пощадили свои жизни во имя Отчизны.

Также было подчеркнуто, что под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Азербайджана Ильхама Алиева героическая азербайджанская армия разгромила армянских агрессоров, на протяжении почти 30 лет оккупировавших наши земли.

Особенно трогательными были выступления родителей шехидов. Они с гордостью рассказали о своих детях, которые стали примером истинного патриотизма и любви к Родине.

Показ экспозиции продлится до 25 ноября.

(Автор: Вугар Иманов)