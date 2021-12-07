В Баку пройдет фотовыставка к 30-летию образования СНГ

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (Российский-информационно культурный центр) 8 декабря состоится торжественное открытие фотовыставки, приуроченной к 30-летию образования СНГ, сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома.

В мероприятии примут участие представители дипкорпусов в странах Содружества, соотечественники, руководители культурных и образовательных учреждений.

Работы для выставки предоставлены фотографами из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и представительствами Россотрудничества в этих странах.

Также в рамках мероприятия состоится концерт, организованный студентами и преподавателями Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Вход на мероприятие по COVID-паспорту или документу об иммунитете.

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(Автор: Джани Бабаева)