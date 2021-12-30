Определились самые сильные интеллектуальные команды Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел финал XI Кубка вызова (Çağırış Kuboku) по игре "Что? Где? Когда?", организованный Клубом интеллектуальной молодежи "Хазар" при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, сообщает Trend Life. Турнир посвящен 20-летию Клуба интеллектуальной молодежи "Хазар" и приурочен Дню солидарности азербайджанцев мира-31 декабря.

На открытии вечера прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов, отдавших жизни за свободу и независимость страны.

Отборочные туры были проведены в ноябре-декабре в Баку и Гяндже с участием около двухсот молодых интеллектуалов. В финал вышли 25 команд. Председатель клуба "Хазар" Сеймур Теймуров отметил, что главная цель - организация плодотворного досуга молодежи, развитие интеллектуального движения в стране, и пожелал командам удачи.

Участники финала боролись за три награды. В результате упорной борьбы победителем XI Кубка вызова стала команда Diplomat. Кубок студентов выиграла команда Replicants, а Кубок регионов - İsmayıllı İntellektual Oyunlar Klubu.

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(Автор: Вугар Иманов)