Аллахверди Багиров, Реза Дегати, Мехрибан Бекирова… - рассказывают очевидцы Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское Телевидение подготовило 3 художественно-документальных фильма, посвященных 30-летию Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life в отделе Социального медиа и связей с общественностью AzTV.

Художественно-документальный фильм "Аллахверди" посвящен Национальному герою Аллахверди Багирову. В нём отражается героический боевой путь, пройденный Багировым во время Первой Карабахской войны. В 1992 году после Ходжалинской трагедии он смог спасти от плена около 1500 азербайджанцев. В фильме своими воспоминаниями об Аллахверди Багирове делятся члены его семьи и боевые друзья, а также женщина, спасенная им от армянского плена.

Автор сценария и режиссер - Эльвин Мирзоев, оператор - Эльшан Бадалов, продюсер - Фатима Азимова, руководитель проекта - Эльчин Мусаоглу.

Фильм "Говорящие фотографии" построен на событиях, свидетелем которых стал всемирно известный фотокорреспондент из Франции Реза Дегати. Услышав весть о совершенном в Ходжалах геноциде, фотокорреспондент незамедлительно прилетел в Азербайджан, и с трудом доехав до Агдама, встретился там с ходжалинцами. Дегати участвовал в процессе обмена пленными и убитыми, запечатлевая увиденное на фотоленту. Фотокорреспондент в деталях рассказывает о событиях, свидетелем которых стал. В документальном фильме большое место уделено также интервью с людьми, пережившими ужасы ходжалинского геноцида - Назили Мамишевой, Фамилем Салаховым, Валехом Гусейновым и другими.

Режиссер-постановщик - Эльнур Мамедов, автор сценария - Афаг Ахмедова, оператор-постановщик - Джавид Алиев, режиссер монтажа - Зураб Салманоглу.

Фильм "Подвал" рассказывает о трагической истории жительницы Ходжалы Мехрибан Бекировой. В день ходжалинской трагедии Мехрибан вместе с другими жителями, главным образом женщинами, детьми и стариками, пряталась от нападения армян в подвале. К тому времени у Мехрибан было трое малолетних детей, а четвертого ребенка – девочку она родила прямо в подвале. В тот же день её вместе с другими жителями села выволокли из подвала и захватили в плен армяне. С четырьмя детьми на руках несчастная, избитая до полусмерти женщина не заметила, как новорожденная девочка выскользнула из одеяла и упала в снег. Ребенка обнаружила и подобрала русская журналистка, следовавшая за пленными. Вернув девочку матери, она написала о Мехрибан статью, которая вызвала большой общественный резонанс, и добилась её освобождения из плена.

Автор сценария - Лейла Кадырзаде, режиссер-постановщик - Заур Зейнал, оператор-постановщик - Агшин Рзаев, продюсер - Мамедгусейн Мехтизаде, руководитель проекта - Гамид Асадзаде.

Все три фильма будут показаны 26-го февраля по AzTV и в кинотеатре Park Cinema, расположенном в торговом центре Park Bulvar.

Фильм "Аллахверди" будет показан в "Park Cinema" в 15:50, 17:50 и 19:50, "Говорящие фотографии" - в 15:10, 17:10 и в 19:10, "Подвал" - 14:30, 16:30 и 18:30.

Приглашаем всех на просмотр картин. Вход на сеансы бесплатный.

(Автор: Вугар Иманов)