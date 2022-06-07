Книга об азербайджанской долме представлена около 12 млн. аудитории в рамках WACS в Абу-Даби (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Книга президента Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана и Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), члена Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженного работника культуры Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", кандидата исторических наук, профессора Таира Амирасланова "Долма – все точки над i" с большим успехом представлена в рамках в рамках Worldchefs Congress & Expo 2022 - 39-го Всемирного гастрономического конгресса шеф-поваров и выставки в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Trend Life.

Конгресс был организован WACS, основанной в октябре 1928 года в Сорбонне в Париже. Сегодня WACS – это глобальная сеть, объединяющая около 12 миллионов шеф-поваров из 115 профессиональных ассоциаций со всего мира. Глобальный орган имеет 72 официальных ассоциации шеф-поваров в качестве членов. Конгресс, проводимый раз в два года, является отличительной традицией WACS и был организован в более чем 20 городах по всему миру на протяжении всей своей знаменитой 74-летней истории. Трансляция Worldchefs Congress & Expo 2022 шла в прямом эфире соцсетей, представлены на мировых телеканалах. Книгу "Долма – все точки над i" высоко оценил президент WACS Томас Гуглер.

Worldchefs Congress & Expo – уникальная интерактивная площадка, которая охватывает ключевые сферы кулинарного мира и включает в себя разнообразные форматы участия: выставка, деловая программа, включающая конгрессно-форумные мероприятия, мастер-классы, воркшопы, презентации, и заканчивая финалом кулинарной олимпиады Global Chefs Challenge Final, где профессиональные шеф-повара с пяти континентов сразятся в кулинарном поединке за титул лучшего.

В рамках конгресса также состоялось выступление Таира Амирасланова об истории, традициях и особенностях азербайджанской кухни, прошли встречи с коллегами в рамках реализации совместных проектов по пропаганде национальных кухонь.

"На протяжении многих лет мы стараемся знакомить мир с азербайджанской кухней. Азербайджан является первым представителем постсоветского пространства, принятым в членство WACS, и в этом году этому знаменательному событию исполнилось 30 лет. Будем и дальше популяризовать азербайджанскую национальную кухню. Наше государство уделяет особое внимание сохранению и пропаганде национального наследия, проводится множество значимых фестивалей, реализуются проекты", - отметил Таир Амирасланов.

С 2017 года Азербайджанская долма включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. "Долма – все точки над i" является второй книгой Таира Амирасланова об азербайджанской долме, в которой историческими и научными фактами показывается национальная принадлежность этого блюда. Первая - "Долма в азербайджанской кухне. 381 вид" в 2019 году была признана лучшим изданием в мире международного конкурса Gourmand World Cookbook Awards. Отметим, что еще две книги Таира Амирасланова "Азербайджанская кулинария" и "Региональная кухня Иреванского ханства" были отмечены Gourmand World Cookbook Awards в 2017 и 2021 годах.

Напомним, что Таир Амирасланов также является президентским кавалером WACS, этим званием за всю историю удостоено всего 110 мастеров-кулинаров международного класса