"Узбекский народ - прекрасный, чистейший и честнейший" - Чингиз Фарзалиев на церемонии вручения мантии почетного академика Академии художеств Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директору Азербайджанского национального музея искусств, заслуженному деятелю искусств Чингизу Фарзалиеву присвоено звание почетного академика Академии художеств Узбекистана, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Церемония вручения академической мантии состоялась в Ташкенте, в Академии художеств Узбекистана. На открытии торжественного мероприятия известный живописец, президент Академии художеств Узбекистана, народный художник Акмаль Нур отметил, что значимое событие является очередным шагом на пути еще большего взаимодействия в развитии культурных связей между двумя странами.

Прочный фундамент для развития многогранного сотрудничества создала богатая история взаимоотношений двух народов, в том числе и в культурной сфере, отметила доктор искусствоведения Камола Акимова.

"Политический фон, заданный президентами двух стран, создает исключительно благоприятные условия для развития культурных взаимосвязей. Конечно, они будут иметь дальнейшее продолжение и в форме выставок, конференций, участия в биеналле и других мероприятиях", сказала она.

Президент Академии художеств Узбекистана Акмаль Нур выразил надежду на то, что благодаря посильному вкладу обеих сторон будут реализованы знаковые проекты в культурной плоскости.

"Мы прекрасно знаем изобразительное искусство Азербайджана, всех его представителей, и, безусловно, такие же глубокие знания представителей узбекских деятелей искусства отличает и азербайджанскую сторону. Поэтому хочется, чтобы и подрастающее поколение обладало большей информацией, чтобы молодые люди имели больше возможностей для совместных проектов", - сказал он.

Отметим, что в 2012 году Чингиз Фарзалиев был удостоен звания почетного профессора Академии художеств Узбекистана. А в 2021 году в стенах академии прошла творческая встреча с Чингизом Фарзалиевым, на которой он вручил Акмалю Нуру диплом почетного профессора Азербайджанской государственной академии художеств. В свою очередь, президент Академии художеств Узбекистана вручил почетному гостю серебряную медаль Академии художеств Узбекистана.

"Для меня огромная честь принять высокое звание почетного академика Академии художеств Узбекистана. Это один из ведущих культурных центров мирового уровня. Я счастлив и горд получить это звание. Безусловно, у нас есть масса планов, которые обсуждаются, в том числе и в вопросах взаимодействия с творческой молодежью Узбекистана и Азербайджана. Оба народа объединяет тюркский язык с небольшими нюансами, но, несмотря на это, мы понимаем друг друга. Особенно тогда, когда в разговор вступает искусство, многое из которого буквально "впаяно" в наши культурные ДНК-коды. Мне посчастливилось узнать узбекский народ, можно сказать, изнутри. Прекрасный, чистейший и честнейший. Говорю об этом от всего сердца и с огромной любовью. Я уже неоднократно приезжаю в Ташкент, каждый из визитов совершаю с удовольствием и радостью. Здесь меня всегда окружают чистота души, любовь к людям, человечность в полном смысле этого слова. Кодекс чести наших народов един! Я чувствую себя здесь как дома и уверен, что наше сотрудничество и впредь будет основано на взаимном глубоком уважении", - отметил Чингиз Фарзалиев.

Народный художник Узбекистана, профессор Джавлон Умарбеков отметил, что с Чингизом Фарзалиевым его связывает многолетняя дружба.

"Я бесконечно рад тому, что моему другу и коллеге вручили мантию почетного академика ведущего культурного центра Узбекистана. Чингиз - достойный человек, достойный художник. Он много сделал для того, чтобы азербайджанские и узбекские художники наладили творческий диалог. Столица Азербайджана сегодня – это восточная красавица, и наши культурные связи всегда будут развиваться на самом высоком уровне", - сказал он.