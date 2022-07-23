В Баку состоялась церемония вручения национальной премии "Əkinçi" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском молодежном центре состоялась церемония вручения национальной премии "Əkinçi", учрежденной EMEDIA GROUP, сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено 147-летию национальной прессы.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости страны.

Была представлена театрализованная сценка, посвященная Дню национальной печати, который отмечается в Азербайджане ежегодно 22 июля, в день выпуска в 1875 году первого печатного издания, газеты "Экинчи" (Əkinçi, Пахарь) на азербайджанском языке выдающимся просветителем Гасан-беком Зардаби. Издание газеты "Экинчи" вызвало большой интерес на всем Кавказе и сыграло важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, укреплении национального единства.

Выступившие руководитель EMEDIA GROUP Эльшан Алиев, депутаты Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде, Жаля Ахмедова, Эльман Насиров, Муса Гасымлы, председатель международного альянса Азербайджан-Украина Эльмар Мамедов подчеркнули роль национальной прессы в становлении и развитии азербайджанской государственности, донесении до мирового сообщества реалий страны. Было отмечено, что во время 44-дневной Отечественной войны азербайджанские медиа, ведя борьбу на информационном фронте, сыграли большую роль в предотвращении массовых дезинформационных атак, оперативном и достоверном информировании мирового общества о событиях в период освобождения исконных земель Азербайджана от армянских оккупантов, в том числе в донесении информации о невиданных зверствах, вандализме, учиненных агрессорами на наших исторических землях. Деятельность национальной журналистки продолжается во имя развития и процветания страны, где на первом месте находятся морально-нравственные ценности, патриотизм, история, культура и традиции народа.

Национальной премией "Əkinçi" были отмечены пресс-секретари государственных и общественных структур, представители телеканалов и других СМИ, в том числе и корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов. Ряд ветеранов Карабахской войны был отмечен премией "Dəmir Yumruq". Руководитель EMEDIA GROUP Эльшан Алиев был награжден золотой медалью международного альянса Азербайджан-Украина.

Гостям была представлена концертная программа с участием заслуженной артистки Айбениз Гашимовой и ее группы "Bülbüllər" и других исполнителей.