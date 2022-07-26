Он прикрыл собой командира, став шехидом… Почтена память героя Карабахской войны Алиаги Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра почтил светлую память шехида 44-дневной Отечественной войны, театрального работника Алиаги Мамедова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Сегодня, 26 июля, Алиаге Мамедову исполнился бы 21 год.

​Коллектив посетил могилу шехида, возложил к ней цветы, были прочитаны молитвы за упокой души шехида. Затем коллектив посетил семью Алиаги Мамедова. В ходе посещения в электронном варианте была представлена композиция "Puç olmuş arzular" (Исчезнувшие мечты) памяти 19-летнего шехида. Алиага Мамедов погиб 6 октября 2020 года, прикрыв собой от минометного обстрела командира батальона. За проявленный героизм посмертно удостоен медалей "За Родину", "Отважный боец", "За освобождение Суговушана". Композиция была завершена стихотворением Алиаги Мамедова.

Премьера театрализованной композиции "Puç olmuş arzular", подготовленной ОО "Səssiz dünya" (Беззвучный мир) при поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана, состоялась в апреле этого года. Композиция была представлена в рамках проекта Азербайджанского государственного академического музыкального театра "Инклюзивный театр" по организации культурных мероприятий для детей с нарушениями слуха и речи. Автор проекта – директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, генеральный продюсер – доктор философии по искусствоведению Раджаб Мамедов, художественный руководитель - председатель "Səssiz dünya" Аида Сафарова. Композиция поставлена по произведению Нарынгюль Надир режиссером лаборатории "Ritual Mobil Teatr" и социального театра Эльнуром Пашой Рзаевым.

Композиция была ранее представлена в школах-интернатах для детей с нарушениями слуха и речи. Также театрализованный номер был записан на 200 дисков и роздан воспитанникам этих школ вместе с 200 экземплярами литературы.

Алиага Мамедов родился 26 июля 2001 года в поселке Маштага Сабунчинского района Баку. Учился в школах №80 и №322. Занимался дзюдо и был победителем различных турниров. В 2017-2018 годах получил профессию светооператора в Бакинском профессиональном лицее и приступил к работе в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре. В 2019 году Алиага Мамедов был призван в ряды ВС Азербайджана. С первых дней 44-дневной Отечественной войны участвовал в боях на агдеринском направлении. Стал шехидом 6 октября, спасая командира батальона и прикрыв его собой от минометного обстрела. Похоронен на кладбище поселка Маштага Сабунчинского района Баку. На доме, где жил шехид, в память о нем открыта мемориальная доска.