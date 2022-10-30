Ялчин Адигезалов стал первым деятелем культуры Азербайджана - почетным гражданином Рио-де-Жанейро (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов стал первым деятелем культуры в нашей стране, которому присуждено высокое звание почетного гражданина Рио-де-Жанейро, сообщает Trend Life.

"За значительный вклад в культурном сотрудничестве между Азербайджаном и Бразилией", - говорится в указе мэра муниципалитета Камара города Рио-де-Жанейро.

На церемонии вручения почётного диплома в Баку посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус отметил важность события в деле культурного развития между странами. Глава дипмиссии рассказал о многолетнем творческом сотрудничестве маэстро с лучшим симфоническим коллективом Бразилии - Orquestra Sinfônica Brasileira.

"С 2015 года Ялчин Адигезалов регулярно выступает на лучших площадках Рио-де-Жанейро - Cidade das Artes и легендарном Theatro Municipal, пропагандируя музыку азербайджанских композиторов в Бразилии, а бразильскую классику в Азербайджане. Яркие страницы сотрудничества воплощены в Фестивалях азербайджанской музыки в Рио-де-Жанейро в 2017 и 2019 годах. Южно-Американская премьера Фортепианного концерта видного композитора Васифа Адигезалова с ведущим бразильским пианистом Кристианом Буду и 100 летний юбилей великого Фикрета Амирова стали значимыми событиями этого года в культурной жизни Бразилии. Поклонники таланта Ялчина Адигезалова всегда ждут новой встречи с маэстро, подтверждением чему служат аншлаги на концертах. Отрадно отметить, что Ялчин Адигезалов стал почетным гражданином Рио-де-Жанейро и это большая честь для нас", - отметил посол.

Маэстро выразил глубокую благодарность за оказанную честь, подчеркнув большую роль посольства Азербайджана в Бразилии в развитии межкультурных проектов и получении награды.

"Теперь мы должны очень постараться, чтобы Orquestra Sinfônica Brasileira совершил турне в нашу страну и выступил в городах Азербайджана. Это будет незабываемо!", - отметил Ялчин Адигезалов.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки.