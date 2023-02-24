Ходжалинский геноцид в объективе зарубежных фотографов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Музей независимости Азербайджана в рамках проекта “Məktəblinin Dostu” (Друг школьника) проводит в учебных заведениях выставки “Xocalı dünyanın gözü ilə” (Ходжалы глазами мира), посвященные 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Экспозиция создана на основе хранящихся в архивном фонде музея фотографий, снятые зарубежными фотографами.

Напомним, что Ходжалинский геноцид вошел в историю как одна из крупнейших трагедий XX века, является самой кровавой страницей политики этнических чисток и геноцида, проводимой армянскими агрессорами против азербайджанцев. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские воинские формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка Советской Армии, дислоцированной в городе Ханкенди, предприняли вооруженное нападение с целью массового истребления мирного населения города Ходжалы. Город с населением в семь тысяч человек был полностью разгромлен, а его жители подверглись геноциду. В результате были зверски убиты 613 человек, среди которых 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 132 ребенка – одного из них, искалечены 487 человек, 1275 человек были взяты в заложники, судьба 150 из которых не известна до сих пор. В ходе геноцида с невообразимой жестокостью было убито 56 человек, люди были сожжены заживо и подвергнуты страшным пыткам.