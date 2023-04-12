День творчества с блюдами регионов Азербайджана – юбилей Таира Амирасланова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском центре молодежи состоялся День творчества и V Республиканский чемпионат обучающихся молодых кулинаров, посвященный 65-летию президента Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана и Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), члена Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженного работника культуры Таир Амирасланова, сообщает Trend Life.

Основная тема состязания, в которой принимали участие представители Баку, Лянкярана, Гянджи, Сумгайыта и других регионов, стал "Праздничный стол Новруза". Это было настоящее богатое застолье с блюдами регионов страны, которые приготовили талантливые молодые кулинары. Лучшие блюда и композиции были отмечены членами жюри, состоявшего из опытных кулинаров, призеров и победителей международных конкурсов.

Таиру Амирасланову принадлежит большая роль в пропаганде и развитии национальной кулинарии. Множество наград высшей пробы, завоеванных его воспитанниками на различных международных фестивалях и конкурсах, выпуск книг о национальной кухне, членство в жюри и почетные должности в международных структурах говорят сами за себя. В 1990-м году он был одним из создателей и членов президиума Ассоциации кулинаров СССР. Впервые в мире разработал методику кулинарных танцев, которая в 2008 году была принята в США. В 2009 году стал одним из создателей Союза исламских кулинаров и Ассоциации кулинарной культуры тюркских народов. Является основателем новой информационной теории питания и первой энциклопедии Азербайджанской кулинарии. В 2011 году впервые в мире представил на Международной конференции в Улан-Уде (Россия) научный трактат о связи национальной кухни и музыки, влияющей на систему пищеварения. Впервые им созданы и опубликованы книги, научные трактаты, комплексные произведения о связи национальной кухни с археологическим находками, фольклором, литературой, азербайджанским языком, медициной, религией, физикой, химией, психо-физиологией, развитием ресторанного бизнеса, психологического воздействия еды, формул, терминов и рецептов различных блюд и т.д. Он систематизировал блюда регионов Азербайджана, в частности, Карабахской и Иреванской кухни. Выявил 380 видов долмы и даже написал дастаны о кухне, древних блюдах на основе наскальных рисунков Гобустана и сакральном воздействии правильного питания. Является автором множества книг и сценаристом фильмов о национальной кухне, ведет активную борьбу с армянским плагиатом на международной арене. Им внедрено множество инноваций в учебный процесс, проведены фестивали, посвященные национальной кухне и блюдам. Его именем даже названа одна из небесных звезд в созвездии Рыб.