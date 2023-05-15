Их не обманешь, они чувствуют фальшь и не принимают ее – новый проект Нигяр Гасанзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса, член Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества РЕN, лауреат национальных и международных премий, основатель и руководитель литературных проектов "SÖZ" и "İGİDLƏRİN SÖZÜ" Нигяр Гасанзаде реализует новый проект "Мотивационные беседы" в школах Баку, сообщает Trend Life.

Нигяр Гасанзаде, которая применяет новшества и оригинальные решения в своих проектах, вновь смогла удивить и порадовать общественность новым направлением своей деятельности - проектом "Мотивационные беседы".

Темой бесед были аспекты, важные для развития и самооценки каждого ребенка - вера в свой потенциал, мечты, индивидуальность. В беседе с детьми она раскрывала свои маленькие секреты успеха и рассказывала о своем детстве. На своем примере она старалась показать детям, что невозможное возможно и, несмотря на первоначальные условия, в которых живет и развивается каждый ребенок, его внутренние силы способны менять окружающее его пространство.

Нигяр Гасанзаде - участница международных поэтических фестивалей и литературных вечеров. Ее произведения публиковались в литературных изданиях и антологиях Европы, Азии, США, Южной Америки и Африки. В период жизни в 2000-2014 годах в Лондоне ее имя было включено в ТОП-10 лучших зарубежных поэтов Великобритании, а авторское исполнение вошло в аудиоархивы Британской библиотеки.

"В современном мире, отдавшем предпочтение новейшим технологиям, виртуальному общению и дистанционным платформам, как ни странно, серьезное место занимают практики и методики, нацеленные на духовное развитие, просвещение, нетрадиционные методы обучения человека, стимулирующие его самооценку, раскрывающие потенциал и возможности индивидуума. Одним из веяний, получивших серьезное признание и популярность в 21 веке, являются мотивационные беседы. Доверие детей можно заслужить только искренностью. Их не обманешь, дети чувствуют фальшь и не принимают ее. Для меня этот опыт бесценен, и я думаю, что очень скоро возможность слушать поучительные истории и узнавать о правилах, помогающих найти свое место в жизни, почувствовать себя уверенным, появится у многих детей. Я готова продолжить это направление своей деятельности", - сказала Trend Life Нигяр Гасанзаде.

В Европе, на Западе мотивационные беседы проводятся уже очень давно. Мотиваторами обычно являются успешные личности, за плечами которых серьезный опыт работы с людьми, конкретные достижения, нетрадиционное мышление, духовная составляющая. Мотиваторы являются желанными гостями серьезных корпораций, учебных заведений, виртуальных платформ.

"В Азербайджане это направление все еще является нераскрытой книгой. Эта работа, помимо необходимого заслуженного багажа знаний и опыта, требует настоящего таланта общения с людьми, мотиватор - это не просто "говорящий" - это человек, несущий серьезную информацию, которая так или иначе влияет на психику слушателя и даже способствует дальнейшему развитию того или иного участника мотивационной беседы. Мотиватор обязан тонко и грамотно воспринимать окружающее его пространство, чувствовать аудиторию и верно пользоваться энергетическими посылами", - добавила Нигяр Гасанзаде.