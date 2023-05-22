Дни азербайджанской кухни признаны лучшими в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Казани в рамках XIV Международного форума "Россия – Исламский мир" прошли соревнования на Международный кубок шеф-поваров, в котором с успехом выступили представители Азербайджана, сообщил Trend Life президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана и Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), член Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженный работник культуры Таир Амирасланов, который также входил в состав жюри.

В рамках мероприятия был проведен Фестиваль кухонь народов мира, и Дни азербайджанской кухни были отмечены высшей наградой – золотой медалью.

Состязание прошло в МВЦ "Казань Экспо" с участием представителей более ста шеф-поваров 13 стран, которые соревновались в различных категориях кулинарного мастерства - "Блюда из морепродуктов", "Командные соревнования студентов", "Мясные блюда", "Ресторанное десертное блюдо", "Блюда из домашней птицы", "Национальные блюда – изделия из теста", "Национальные блюда – основные блюда", а также "Черный ящик" и "Дети ОВЗ готовят с шефами". Кубок шеф-поваров выиграла команда Республики Татарстан. 2 место разделили между собой команды Азербайджана, Алжира и России, а третье место досталось Узбекистану, Ирану и Турции. В целом, наша команда завоевала – один Кубок, 13 золотых, 12 серебряных и одну бронзовую медаль.

В рамках мероприятий Таир Амирасланов также представил книгу "Жемчужины Карабахской кухни".