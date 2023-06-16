В Баку состоялась презентация книги "101 шехид Великой Победы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной научной библиотеке НАНА состоялась презентация книги Айдына Тагиева “Böyük Zəfərin 101 şəhidi” (101 шехид Великой Победы), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители творческой интеллигенции и молодежи, члены семьи шехидов и ветераны Карабахской войны.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости страны.

Автор издания Айдын Тагиев рассказал о работе над проектом, который посвящен шехидам второй Карабахской – 44-дневной Отечественной войны.

"Книга издана в рамках проекта "Vətən" и в первое издание вошли материалы о 101 шехиде. Как известно, три тысячи славных сыновей Азербайджана стали шехидами в период 44-дневной Отечественной войны, которые своим героизмом и кровью освободили наши земли после почти тридцатилетней армянской оккупации. Работа будет продолжена и изданы новые материалы о шехидах, которые мы собираемся опубликовать не нескольких языках и распространить во многих странах. Это очень важно не только для сохранения памяти о шехидах, но и для того, чтобы более широкая общественность знала наших героев", - отметил Айдын Тагиев.

Своими мнениями о книге поделились семьи шехидов и гости мероприятия, подчеркнув значимость реализации патриотических проектов. В рамках мероприятия были представлены патриотические композиции и клипы.