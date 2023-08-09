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Азербайджанский музей удостоен награды Experts' Choice Award-2023

Социум Материалы 9 августа 2023 12:55 (UTC +04:00)
Азербайджанский музей удостоен награды Experts' Choice Award-2023

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра удостоен награды Experts' Choice Award-2023 ("Выбор экспертов-2023") от всемирно известного туристического сайта Tripexpert, сообщили Trend Life в музее.

Это единственная награда, присуждаемая на основе мнений профессионалов.
Награда Experts' Choice была учреждена семь лет назад.

Ее присуждение основывается на профессиональных обзорах в более чем 100 публикациях в различных изданиях, включая ведущие путеводители, журналы и газеты, в том числе The New York Times, The Daily Telegraph и GQ.

"Азербайджанский национальный музей ковра гордится тем, что вошел во всемирный список как одна из главнейших достопримечательностей Баку на основе многочисленных отзывов специалистов", - отмечено в сообщении музея.

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