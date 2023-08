Азербайджанский музей удостоен награды Experts' Choice Award-2023

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра удостоен награды Experts' Choice Award-2023 ("Выбор экспертов-2023") от всемирно известного туристического сайта Tripexpert, сообщили Trend Life в музее.

Это единственная награда, присуждаемая на основе мнений профессионалов.

Награда Experts' Choice была учреждена семь лет назад.

Ее присуждение основывается на профессиональных обзорах в более чем 100 публикациях в различных изданиях, включая ведущие путеводители, журналы и газеты, в том числе The New York Times, The Daily Telegraph и GQ.

"Азербайджанский национальный музей ковра гордится тем, что вошел во всемирный список как одна из главнейших достопримечательностей Баку на основе многочисленных отзывов специалистов", - отмечено в сообщении музея.