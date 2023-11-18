В Баку состоялась презентация книги Насихи Кенжиной "Ербол - шехид Карабаха" о герое из Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной научной библиотеке НАНА состоялась презентация книги известной казахской писательницы-публициста, общественного деятеля, поэтессы Насихи Гумаргызы Кенжиной "Ербол - шехид Карабаха", посвященной Ерболу Барымбекову – герою и шехиду Первой Карабахской войны, сообщает Trend Life. Книга, изданная на казахском и русском языках, вышла в свет при поддержке посольства Азербайджана в Казахстане.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители науки, семьи шехидов Карабахской войны. На открытии минутой молчания была почтена память шехидов.

Директор Центральной научной библиотеки НАНА, профессор Мамед Алиев подчеркнул, что Азербайджан живет в славные времена, когда под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева доблестная армия положила конец почти тридцатилетней армянской оккупации, территориальная целостность страны восстановлена, на освобождённых территориях идет активный процесс строительства и восстановления, жители постепенно возвращаются в родные края.

"Мы гордимся нашими героями и поддержкой братских народов! Светлая память шехидам. Желаю скорейшего выздоровления ветеранам Карабахской войны. Азербайджан всегда был толерантной и мультикультуральной страной, где все народы, независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья. Поддержка от народов во время Карабахской войны за правое и справедливое дело Азербайджана всегда с благодарностью живет в наших сердцах", - отметил Мамед Алиев.

Насиха Кенжина на протяжении многих лет посвящает свою деятельность нашей стране, очень активна в социальных сетях, СМИ и на телеканалах, всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана по освобождению оккупированных территорий, в период 44-дневной войны постоянно выступала с резким осуждением армянской агрессии. Она неоднократно была в Азербайджане. Автор десятка публикаций, литературных произведений и книг, среди которых есть посвященные Азербайджану - "Баку глазами казахстанки", "Карабах, долгая дорога домой", "Дети - жертвы войны, геноцида, террора, насилия, пожара...." о Ходжалинском геноциде. Член Союза журналистов Казахстана, член Союза журналистов Азербайджана. Отмечена медалями и орденами Казахстана, России и Азербайджана.

Насиха Кенжина отметила, что посвятила книгу простому казахскому парню Ерболу Барымбекову, ставшему символом подвига, дружбы, взаимной солидарности, патриотизма в Первой Карабахской войне в 90-х годах в Азербайджане.

"Ербол отдал свою молодую жизнь, будучи добровольцем, за братский азербайджанский народ, за освобождение оккупированных земель от армянских агрессоров, за целостность Азербайджана, за тюркскую землю. Ербол Барымбеков – это мост военного братства, это пример дружбы и солидарности между братскими странами, это символ Победы над оккупантами и врагами тюркского мира. Я всегда молилась за Победу Азербайджана! В один из приездов, увидев матерей, сестёр, жён шехидов, я не смогла сдержать своих слёз. Каждую тепло обнимая, я сказала: "Спасибо вам за то, что вы вдохновили своих сыновей на Победу!". Ни одна не проронила слезу. Всё выплакано…Они держались гордо и стойко. Сильные женщины! А я расплакалась, я тоже мать и было тяжело..." - отметила автор издания.

Ербол Барымбеков родился 1 января 1974 года в Джамбульской области Казахстана. Во время Первой Карабахской войны в 1993 году Ербол, не сказав никому дома ни слова, приехал в Азербайджан и добровольно вступил в ряды армии. Будучи разведчиком в батальоне спецназа, проявил себя в боевых операциях и был примером для сослуживцев. Неоднократно участвовал в выполнении тяжелых разведывательных заданий в Муровдаге, Тертере, Агдере, Физули, Кяльбаджаре и Губадлы. Например, при выполнении одного из заданий группа разведчиков с участием Ербола 10 дней находилась в тылу врага. Благодаря его умению ориентироваться в лесной местности, группа выполнила задание и вышла к своим, когда товарищи уже считали разведчиков погибшими. Получив ранения, Ербол лечился в госпитале и вновь отправлялся на фронт. Не каждый раненый, излечившись, возвращается в воюющую армию. Особую роль Ербол сыграл в обороне Тертерского района. Очередное боевое задание стало для него последним. Отряд из 9 человек был направлен в тыл противника у Агдеринского моста в Тертерском направлении. Бой был неравный. Две минометные батареи противника численностью 50-60 человек против 9-ти разведчиков, в составе группы: один казах и восемь азербайджанцев. Бой шёл почти целые сутки. В ночь с 20 на 21 апреля 1994 года бойцы отряда погибли, и только один чудом выжил - Мехман Мамедов, который впоследствии рассказывал о героизме бойцов. В том бою героически погиб 20-летний старшина Ербол Барымбеков. Из-за отсутствия вестей о нем на родине его считали пропавшим без вести. Его родители скончались, так и не узнав, что их сын героически сражался в рядах азербайджанской армии, и был похоронен во II Аллее шехидов в Баку. Только спустя 28 лет родственники узнали от боевых товарищей отважного бойца о месте его захоронения.

В Баку также приехал брат Ербола – Нурбол, который назвал своего сына в честь брата-героя Ерболатом.

"Нас в семье было три брата, Ербол был старшим, очень хорошо учился в школе, был настоящим патриотом. У него была особая любовь к Азербайджану и азербайджанскому народу, и он с болью в сердце воспринимал происходящее в братской стране – события в Карабахе в период армянской агрессии. Ербол считал все тюркские народы братскими и поэтому добровольно отправился воевать в Карабах и стал шехидом", - сказал он.

Выступившие отметили большую значимость для Азербайджана и Казахстана этой книги, благодаря которой еще более широкая общественность знает правду о Карабахской войне, ее героях.

Насиха Кенжина была отмечена Советом ветеранов Отечественной войны Азербайджана почетным дипломом за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Казахстаном и памятной медалью "Böyük Zəfər".

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