Азербайджан представлен на XXI Анкаринской международной книжной выставке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан является почетным гостем XXI Анкаринской международной книжной выставки, которая открылась в столице Турции, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В мероприятии приняли участие представители государства и правительства Турции, сферы образования, культуры, в том числе заместитель министра культуры и туризма Турции Батухан Мумджу, глава оргкомитета XXI Анкаринской книжной выставки и организации Eylül Fuarcılık Ремзи Чайыр. Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов высоко оценил организацию выставки и поблагодарил оргкомитет за то, что Азербайджан выбран страной-почетным гостем международной книжной выставки в Анкаре.

Почетные гости выставки турецкий ученый Кямал Сайяр и руководитель центра Ататюрка в Азербайджане, академик Низами Джафаров рассказали о значении книг и чтения, а также о литературно-культурных связях братских стран.

Гостям были представлены танцевальные и музыкальные номера, организованные Азербайджанским культурным центром в Анкаре.

Национальный стенд организован Азербайджанским культурным центром в Турции при поддержке министерства культуры Азербайджана. Посетители стенда ознакомились с изданиями по истории, государственности, культуре и литературе страны, опубликованными ведущими издательствами Азербайджана. На выставке, которая продлится до 8 декабря, в рамках участия Азербайджана запланированы многочисленные мероприятия, в том числе презентация произведений Низами Гянджеви и Мухаммеда Физули, изданных на турецком языке по проекту Азербайджанского культурного центра и при поддержке министерства культуры.

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