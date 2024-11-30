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Азербайджан представлен на XXI Анкаринской международной книжной выставке (ФОТО)

Социум Материалы 30 ноября 2024 15:59 (UTC +04:00)
Азербайджан представлен на XXI Анкаринской международной книжной выставке (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан является почетным гостем XXI Анкаринской международной книжной выставки, которая открылась в столице Турции, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В мероприятии приняли участие представители государства и правительства Турции, сферы образования, культуры, в том числе заместитель министра культуры и туризма Турции Батухан Мумджу, глава оргкомитета XXI Анкаринской книжной выставки и организации Eylül Fuarcılık Ремзи Чайыр. Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов высоко оценил организацию выставки и поблагодарил оргкомитет за то, что Азербайджан выбран страной-почетным гостем международной книжной выставки в Анкаре.

Почетные гости выставки турецкий ученый Кямал Сайяр и руководитель центра Ататюрка в Азербайджане, академик Низами Джафаров рассказали о значении книг и чтения, а также о литературно-культурных связях братских стран.

Гостям были представлены танцевальные и музыкальные номера, организованные Азербайджанским культурным центром в Анкаре.

Национальный стенд организован Азербайджанским культурным центром в Турции при поддержке министерства культуры Азербайджана. Посетители стенда ознакомились с изданиями по истории, государственности, культуре и литературе страны, опубликованными ведущими издательствами Азербайджана. На выставке, которая продлится до 8 декабря, в рамках участия Азербайджана запланированы многочисленные мероприятия, в том числе презентация произведений Низами Гянджеви и Мухаммеда Физули, изданных на турецком языке по проекту Азербайджанского культурного центра и при поддержке министерства культуры.

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Азербайджан представлен на XXI Анкаринской международной книжной выставке (ФОТО)
Азербайджан представлен на XXI Анкаринской международной книжной выставке (ФОТО)
Азербайджан представлен на XXI Анкаринской международной книжной выставке (ФОТО)
Азербайджан представлен на XXI Анкаринской международной книжной выставке (ФОТО)
Азербайджан представлен на XXI Анкаринской международной книжной выставке (ФОТО)
Азербайджан представлен на XXI Анкаринской международной книжной выставке (ФОТО)
Азербайджан представлен на XXI Анкаринской международной книжной выставке (ФОТО)
Азербайджан представлен на XXI Анкаринской международной книжной выставке (ФОТО)
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