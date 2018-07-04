Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу

4 июля 2018 02:26 (UTC+04:00)

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по футболу в России, передает ТАСС.

6 июля в Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции. В этот же день в Казани встретятся сборные Бразилии и Бельгии. 7 июля в Самаре матч 1/4 финала проведут команды Швеции и Англии, а в Сочи сыграют сборные России и Хорватии.

В полуфинале победитель матча Уругвай - Франция 10 июля в Санкт-Петербурге встретится с сильнейшим в противостоянии Бразилия - Бельгия, а победитель встречи Россия - Хорватия 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с лучшим в паре Швеция - Англия.

Финал чемпионата мира состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники" , матч за третье место пройдет днем ранее в Санкт-Петербурге.

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