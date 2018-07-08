ЧМ-2018: Итоги фитбольного дня. Определились полуфиналисты.

Состоялась последня встреча 1/4 финала на Чемпионате мира по футболу в России.

Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт".

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. На 31-й минуте счет в матче открыл полузащитник сборной России Денис Черышев, забив свой четвертый гол на турнире, на 39-й минуте нападающий хорватов Андрей Крамарич сравнял счет. На 101-й минуте защитник Домагой Вида вывел сборную Хорватии вперед, а на 115-й минуте матч в серию пенальти перевел защитник сборной России Марио Фернандес. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии, которая в матче 1/4 финала со счетом 2:0 одержала победу над командой Швеции.

Счет в матче на 30-й минуте открыл английский защитник Гарри Магуайр, забивший дебютный гол в карьере за национальную команду. Магуайр отличился после подачи с углового. На 59-й минуте полузащитник Деле Алли удвоил преимущество англичан.

Игра пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Бельгии, матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.

Финал турнира состоится 15 июля в "Лужниках".

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