Более 300 тысяч человек вышли на улицы Загреба встречать сборную Хорватии

17 июля 2018 00:31 (UTC+04:00)

Число людей, встречающих в Загребе возвращающуюся на родину сборную Хорватии по футболу - серебряного призера Чемпионата мира 2018 года, превысило 300 тыс., передает Интерфакс со ссылкой на хорватский телеканал HRT.

По данным местной полиции, в центре города, на площади Бана Йосипа Елачича, собралось около 110 тыс. человек. При этом еще около 200 тыс. человек выстраивались вдоль дорог, по которым пролегал маршрут спортсменов из аэропорта.

Фанаты и все желающие поблагодарить спортсменов за выход в финал чемпионата начали собираться на площади еще с утра понедельника.

В ходе ЧМ-2018 сборная Хорватии впервые вышла в финал чемпионата мира. Однако в финале ЧМ-2018 сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2. Матч состоялся на стадионе "Лужники" в Москве.

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