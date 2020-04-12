Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО)

Спорт 12 апреля 2020 18:26 (UTC+04:00)
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 12 апреля, исполнилось 85 лет живой легенде азербайджанского футбола, вратарю "Нефтчи", мастеру спорта СССР, радио-телекомментатору, заслуженному деятелю физической культуры и спорта Чингизу Исмайлову, сообщает Trend Life.

Лучшие годы своей жизни - 55 из 85 лет он отдал развитию футбола в стране. В 50-60-х годах вратарь бакинского "Нефтяника" за свою великолепную игру получил прозвище "Тигр". Около двадцати лет отдал работе спортивного комментатора и, по мнению специалистов, его талант стоит на одном уровне с такими мастерами как Николай Озеров и Котэ Махарадзе. С 1987 по 1994 год работал начальником команды "Нефтчи". С 1994 года по 2003 год - был генеральным секретарем АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана)

Мое поколение - это дети войны

Чингиз Исмайлов - коренной бакинец, родился 12 апреля 1935 года в Чемберикенде. В семье их было 9 детей - 6 мальчиков и 3 девочки. Чингиз был старшим из них.

"Мое поколение - это дети войны. Это было очень трудное время, даже в школу я пошел учиться позже, потому что дома никого из взрослых не было. Когда началась война, мне было 6 лет, а когда закончилась - исполнилось 10. С восьмилетнего возраста я все прекрасно помню. Помню, как отца и дядей забирали в армию. Вообще на улице молодых мужчин не было, оставались одни дети и старики. У нас была очень хорошая, дружная улица. Люди были очень добрые, отзывчивые, старались помогать друг другу. Соседи одалживали друг у друга различные продукты - лук, картошку, так как все это было достать очень трудно, практически, невозможно. Тем не менее, люди помогали друг другу. Вот этот отпечаток войны остался, конечно, в памяти.

И потом, развлечений особых не было. Утром вставали, шли в школу, после занятий целыми днями напролет гоняли футбол. Так и повелось - после занятий обязательно футбол. В школе №199 нам преподавали очень хорошие педагоги по физкультуре. Я имею в виду Тофика Бахрамова, Джамшида Амирова, который был чемпионом республики по гимнастике, участвовал в первенствах Союза. Честно говоря, я оказался единственным спортсменом в нашей семье. Понимаете, наша семья, так сказать, чисто полиграфическая. Многие родственники работали в полиграфической области, отец был директором издательства "Третьего интернационала". Мои братья, дяди и тети - все работали в полиграфии. А мой отец хотел, чтобы я стал нефтяником.

Возвращаясь к военным годам, хотелось бы сказать, что четверо моих дядей ушли на фронт, один из них не вернулся с поля боя. А отца центральный комитет партии отправил в Крым, где была создана 216-ая азербайджанская дивизия, и многие не владели свободно русским языком. В Крыму папа работал директором в типографии, с ним вместе работали Расул Рза, Сулейман Рагимов, Али Велиев, Манаф Сулейманов. В 1944 году отца назначили директором типографии в Южном Азербайджане.

...Так как нас было много в семье, а квартира очень маленькой, отцу дали участок земли для постройки дома в поселке Разина. По соседству с нами жил Толя Миронов, который потом играл в команде "Нефтчи", а затем в Краснодаре. Вот знакомство с ним и сыграло, в некоторой степени, свою роль в моей дальнейшей спортивной судьбе".

Как Чингиз Исмайлов стал вратарем и выступал за "Нефтчи"

"Я люблю футбол с юных лет. В то время во дворах и школах создавались футбольные команды, которые играли между собою. Время было послевоенное, мяч считался большой роскошью. Приходилось сооружать мячи из подручных средств. Гоняли импровизированный снаряд до 8-9 часов вечера. Даже участвовали в соревнованиях, проходивших во дворе школы №132. Вернее, бились по-настоящему с утра и до вечера. Сколько было эмоций! Мы делились на команды по пять или шесть игроков, так как игровые площадки были небольшими. На воротах все стояли по очереди, но меня почему-то тянуло быть именно голкипером. А первая футбольная школа в Баку открылась во дворе школы №44. В этой школе знаменитый Тофик Бахрамов работал не только учителем, но и футбольным тренером. Проследив за моей игрой, Тофик муаллим пригласил меня в футбольную школу, где я принял участие в двух тренировочных матчах. А затем Толя Банишевский предложил мне играть в команде "Ленинский комсомолец", за которую он выступал. Я согласился, а через три месяца играл за команду Ленинского района "Лениннефть". Стоял на воротах, так как никто не хочет быть вратарем - все хотели голы забивать. Это было в 1953 году. В том же году меня призвали в армию. Наша военная часть располагалась в Раманах. Выступал за команду Окружного дома офицеров, в первенстве Баку".

В 1956 году выступал за команду из Сталинграда (Волгоград), в группе "Б" чемпионата СССР. В том же году пригласили в команду "Нефтяник", за которую все время мечтал выступать. Главным тренером был Виктор Новиков.

"Дебют мой в составе "Нефтяника" состоялся в Баку в игре против горьковской команды "Волга". Ее мы проиграли со счетом 2:3. Но в следующем матче мы обыграли со счетом 2:0 команду "Пермь" из Молотова. В этот период мы выступали во многих странах. Первым моим международным матчем была товарищеская встреча, проведенная в Баку в 1956 году против сборной Ирана. В этой встрече мы потерпели поражение со счетом 2:1. А самой запоминающейся встречей был ответный товарищеский матч, сыгранный в Тегеране против сборной Ирана в 1957 году. Первый матч мы провели на стадионе "Олимпия" против команды "Тадж". Можно сказать, что эта команда была сборной страны. На глазах иранских болельщиков мы разгромили "Тадж" со счетом 3:0. Иранские газеты, вышедшие на следующее утро, отвели на своих страницах широкое место победе "Нефтчи". Вторая же наша встреча состоялась против сборной Ирана. Среди иранских болельщиков и футболистов наблюдалось замешательство. Они никак не могли примириться с поражением на родном поле. К концу матча арбитр, из-за ничейного счета - 2:2, без причины назначил в наши ворота 11-метровый пенальти. Теперь судьба игры зависела от меня. Как бы сложно не было, я сумел поймать мяч и спас свою команду от поражения. Затем мы выступали в международных товарищеских встречах в Судане, Эфиопии, Ираке, Камбодже, Индии, Афганистане и других странах".

В Ереване стадион встал на ноги и стал аплодировать, а затем … забросал камнями

"Я очень рано потерял маму, она скончалась в 1957 году в 43-летнем возрасте. На следующий день после ее смерти мы играли в Баку против ереванского "Спартака", который позже был переименован в "Арарат". К нам домой на поминки пришел второй тренер команды Симаков и сказал отцу, что Чингиз должен играть, что предстоит очень ответственная игра. Отец ответил, пусть идет. Так вот и получилось, что сегодня похоронили маму, а на следующий день я вышел играть. Тогда мы выиграли со счетом 2:1, а в 1958 году победили у "Спартака" - "Арарата" в Ереване -1:0".

Из воспоминаний спортивного комментатора Валида Санани: "В 1958 году я поехал в Ереван, как редактор, а репортаж вел Сабутай Гулиев. До игры, во время обеда в ресторане футболистам "Нефтчи" что-то подмешали, потому что во время игры у нескольких игроков резко расстроился желудок. В те времена разрешалось менять лишь одного вратаря и одного футболиста. В воротах стоял Чингиз Исмайлов. С середины первого тайма "Арарат" прижал "Нефтчи" к воротам, да так что даже невозможно было выйти из штрафной. Чингиза буквально расстреливали мячами, а он совершал головокружительные сейфы и спасал команду от неминуемых голов. Даже стадион встал на ноги и стал аплодировать. Все говорили, что игру выиграл вратарь. Но после игры, нас забросали камнями".

Вплоть до 1961 года Чингиз Исмайлов являлся основным вратарем "Нефтяника" и играл под руководством известных тренеров Вениамина Крылова, Бориса Аркадьева и других. В те годы для азербайджанского футбола произошло очень важное событие. Была проведена реформа советского футбола, в результате всем союзным республикам разрешили играть в высшей лиге, за исключением Туркмении, Киргизии и Таджикистана. И был применен регламент, согласно которому, в течение двух сезонов клубы союзных республик не вылетали из высшего дивизиона. Это были 1960-61-е годы. Таким образом, политическим решением "Нефтчи" попал в класс "А". В 1962 году, закончив факультет журналистики Бакинского государственного университета, расстался с командой "Нефтчи", но не с футболом.

"Получилось так, что я меньше стал попадать в основной состав. Были какие-то причины. Были обиды, потому что я был секретарем комсомольской организации команды. Ходил я с тренером Аркадьевым Борисом Андреевичем по всем футболистам, выполнял, так сказать, организаторскую нагрузку. И вышел у меня спор с футболистами, которые были старше меня. И поэтому я решил устроиться на работу, уйти из футбола" - говорит Чингиз Исмайлов.

Окончательно перестал играть в футбол в 1967 году, после полученной в Караганде травмы. В "Нефтчи" играл с 1956 по 1962 годы. В 1963 году вообще не играл, а в 1964-м выступал за "Нефтяные камни". Далее были "Динамо" Баку в 1965-м и "Динамо" Кировабад в 1966-67 годах. Далее работал с группой подготовки "Нефтчи", тренировал вратарей.

Как Чингиз Исмайлов стал телекомментатором

"В 50-е годы телевидения не было. Радиостудией тогда руководил Теймур Алиев, который как-то сказал, что было бы хорошо, если бы спортсмен стал корреспондентом и передавал информации. Главным редактором радиостанции был Валид Санани. И меня пригласили выступать по радио. Тогда записи не было, и выступление было в прямом эфире. Как-то получилось, что я стал у них внештатным корреспондентом, потому что более или менее говорил по-азербайджански".

Еще во время учебы в университете его статьи как журналиста печатали в различных изданиях.

"Ввиду этого педагоги симпатизировали мне. Помню, на лекциях великий азербайджанский поэт Бахтияр Вахабзаде говорил студентам "Всем известно, что Чингиз хочет стать спортивным обозревателем. А кем хотите стать вы?". В 1967 году был приглашен на телевидение, на работу младшего редактора отдела спорта. А в 1985 году стал заместителем главного редактора спортивных программ Государственного телевидения Азербайджанской ССР".

Из воспоминаний телекомментатора Джейхуна Шарифова: "Спортивная редакция Азербайджанского телевидения была в плане многих спортивных мероприятий первопроходцем в бывшем СССР. Мы первыми делали интервью перед и после матчей. Во многом этому способствовала наша команда в составе Айдына Алиева, Аббаса Азимова, ну и, конечно же, Чингиза Исмайлова. Считаю, что в нашей стране был и остается один профессиональный комментатор - Чингиз Исмайлов".

Из воспоминаний Валида Санани: "Для меня честь, что Чингиз Исмайлов считает меня своим учителем. Ровно 30 лет я проработал спортивным комментатором и об этом человек самые теплые воспоминания. Мы работали вместе, постоянно подменяли друг друга на радио или телевидении. Он всегда был профессионалом с большой буквы".

Редакция Trend Life поздравляет Чингиза Исмайлова с юбилеем и желает еще больше долгих лет!

(Автор: Вугар Иманов)

Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Image
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Легендарный азербайджанский тигр Чингиз Исмайлов отмечает юбилей – интересные откровения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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