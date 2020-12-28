В Латвии сообщили, что IIHF даст ответ по месту проведения ЧМ-2021 до 11 января
Информация по месту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года поступит до 11 января. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Вистурс Козиолс.
"Я разговаривал с генеральным секретарем IIHF [Международной федерации хоккея], который сообщил, что решение будет принято до 11 января", - сказал Козиолс.
Турнир запланирован в Минске и Риге в мае - июне. В IIHF обсуждается вопрос возможного переноса матчей чемпионата мира из Минска. Президент IIHF Рене Фазель сохраняет позицию, говоря о том, что политика не должна влиять на решение провести турнир в Беларуси.
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