Сборная Бразилии стала победителем волейбольной Лиги наций

Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла команду Польши в финальном матче Лиги наций. Турнир проходил в итальянском Римини без зрителей, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Матч завершился со счетом 3-1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:14) в пользу бразильцев.

На предварительном этапе Лиги наций стартовали 16 сборных - России, Австралии, Аргентины, Болгарии, Бразилии, Германии, Ирана, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Сербии, Словении, США, Франции и Японии.

По итогам однокругового турнира сборная России заняла пятое место. В полуфинал вышли четыре лучшие команды - Бразилии, Польши, Словении и Франции.

В 1/2 финала бразильцы обыграли команду Франции (3-0), поляки - словенцев (3-0). В матче за третье место победу одержала сборная Франции (3-0).

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.