Чемпионат Европы по волейболу: Италия третий раз подряд становится чемпионом
БАКУ /Trend/ - Женская сборная Италии по волейболу в третий раз стала чемпионом Европы, передает Trend.
В финальном матче чемпионата команда обыграла сборную Сербии. Игра проходила в Белграде.
Матч завершился со счетом 3:1 (24:26, 25:22, 25:19, 25:11).
Ранее сборная Турции обыграла Нидерланды за третье место (3:1).
Итальянцы ранее выиграли этот титул в 2007 и 2009 годах, в последнем континентальном чемпионате заняли третье место.
Текущий чемпионат проводился в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.
Бронзовая медаль турнира досталась сборной Турции. В матче за 3-е место команда обыграла Нидерланды со счетом 3:0.
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