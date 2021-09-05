Чемпионат Европы по волейболу: Италия третий раз подряд становится чемпионом

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Италии по волейболу в третий раз стала чемпионом Европы, передает Trend.

В финальном матче чемпионата команда обыграла сборную Сербии. Игра проходила в Белграде.

Матч завершился со счетом 3:1 (24:26, 25:22, 25:19, 25:11).

Ранее сборная Турции обыграла Нидерланды за третье место (3:1).

Итальянцы ранее выиграли этот титул в 2007 и 2009 годах, в последнем континентальном чемпионате заняли третье место.

Текущий чемпионат проводился в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.

Бронзовая медаль турнира досталась сборной Турции. В матче за 3-е место команда обыграла Нидерланды со счетом 3:0.