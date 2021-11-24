"Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ

Английский футбольный клуб "Челси" со счетом 4:0 обыграл итальянский "Ювентус" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Трево Чалоба (25-я минута), Рис Джеймс (56), Каллум Хадсон-Одои (58), Тимо Вернер (90+5).

Благодаря этой победе английский клуб досрочно обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" вышел в плей-офф в прошлом туре, победив российский "Зенит" (4:2).

Первое место в группе H занимает "Челси", набравший 12 очков. Вторым идет "Ювентус" (12 очков).

В следующем матче "Челси" на выезде сыграет с российским "Зенитом" 8 декабря. "Ювентус" в тот же день примет шведский "Мальмё".