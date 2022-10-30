"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" в чемпионате Англии по футболу

"Манчестер Юнайтед" дома со счетом 1:0 обыграл "Вест Хэм" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Олд Траффорд", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гол забил Маркус Рэшфорд (38-я минута).

Рэшфорд забил 100-й гол в составе "Манчестер Юнайтед", он стал 22-м игроком, который достиг этой отметки и первым с 2009 года после английского нападающего Уэйна Руни. Рэшфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед", за основную команду выступает с 2016 года. Он становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии (2016) и победителем Лиги Европы (2017).

В другом матче игрового дня "Арсенал" на своем поле со счетом 5:0 разгромил "Ноттингем". Лондонский клуб одержал 300-ю победу на стадионе "Эмирейтс", который был построен в 2006 году.

"Манчестер Юнайтед" благодаря победе поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, подопечные Эрика тен Хага набрали 23 очка после 12 матчей. "Вест Хэм" идет на 13-м месте с 14 очками после 13 игр. В следующем матче чемпионата "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с "Астон Виллой" 6 ноября, "Вест Хэм" в этот же день примет "Кристал Пэлас".