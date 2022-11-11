Роналду отреагировал на итоговую заявку Португалии на чемпионат мира

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на вызов в сборную Португалии на чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Мы снова готовы возвысить имя Португалии! В списке мистера Фернанду Сантуша 26 имён, каждое из них призвано! Вперед, Португалия», — сказал Роналду.

Напомним, 21 октября Роналду отстранили от тренировок из-за того, что он покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Он не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

Он также не попал в заявку «Юнайтед» на матч с лондонским «Челси» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.