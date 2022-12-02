Сборная Южной Кореи вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу (ВИДЕО)

Сборная Южной Кореи со счетом 2:1 обыграла команду Португалии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в пятницу на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Дохе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Ким Ён Вон (27-я минута) и Хван Хи Чхан (90+1). У проигравших отличился Рикарду Орта (5).

В другом матче группы Н сборная Уругвая со счетом 2:0 победила команду Ганы. В турнирной таблице португальцы заняли первое место (6 очков), далее расположились команды Южной Кореи (4), Уругвая (4) и Ганы (3). Сборная Южной Кореи оказалась выше команды Уругвая за счет большего количества забитых мячей. Южнокорейцы закончили групповой этап с разницей забитых и пропущенных мячей 4-4, уругвайцы - 2-2.

Сборная Южной Кореи впервые с 2010 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Лучший результат команда показала на домашнем мировом первенстве в 2002 году, заняв четвертое место под руководством Гуса Хиддинка. Н.