«Манчестер Юнайтед» арендовал форварда сборной Нидерландов

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил об аренде форварда «Бернли» и сборной Нидерландов Ваута Вегорста, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Арендное соглашение футболиста с «красными дьяволами» рассчитано до конца текущего сезона. Первую часть сезона 30-летний форвард провел в аренде в «Бешикташе». В 18 матчах за турецкий клуб он забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Для меня большая честь присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Я играл против команды в прошлом, и эти матчи были фантастическими. Теперь у меня есть шанс надеть знаменитую красную футболку.

Я видел прогреcc «Юнайтед» под руководcтвом Эрика тен Хага в этом cезоне и не могу дождатьcя, чтобы начать вноcить cвой вклад в продвижение команды к целям», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

После 17 туров манкунианцы набрали 35 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).