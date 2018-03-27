Телезвезды Нигерии в азербайджанских национальных платьях (ФОТО)

27 марта 2018 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Съемочная группа из Нигерии находится в Азербайджане для подготовки цикла передач о нашей стране, истории, традициях, культуре, моде, туризме и кухне, сообщает Trend Life. Передачи (запланировано 13 выпусков) будут представлены на более десяти телеканалах Нигерии и африканских стран. Организатор проекта – наша соотечественница из Нигерии, менеджер Международной женской организации, руководитель общества дружбы Азербайджан-Нигерия Биллюра Байрамова.

Цикл будет представлен в рамках популярных телепередач "Foodies anad Spice" и "Lives of Nigerians in Diaspora" в мае-июле, которые готовят телезвезды африканской страны Джина Эхикодиожо и Дженнифер Джентет (гражданка Франции). Гости из Африки побывали в гостях у руководителя Центра азербайджанской национальной одежды и Дома моды Gulnara Khalilova , доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой, где взяли интервью о развитии индустрии моды в нашей стране и традициях азербайджанской национальной одежды. Гюльнара Халилова преподнесла гостям сувениры ручной работы.

По словам Биллюры Байрамовой, главная цель организации визита – это пропаганда Азербайджана в африканских странах. Джина Эхикодиожо и Дженнифер Джентет, которые побывали на празднике Новруз в Баку, совершили поездки в Шеки, Лахыдж, Тертер и другие города страны, выразили восхищение гостеприимством азербайджанцев, красотой природы, архитектурными памятниками и современным зданиями, национальной кухней и природой страны.

(Автор: Вугар Иманов)

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