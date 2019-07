Определились финалисты конкурса красоты Miss&Mister Planet Azerbaijan 2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Mambo Beach Club прошел полуфинал конкурса красоты Miss&Mister Planet Azerbaijan 2019, сообщает Trend Life.

Гостям была представлена развлекательная программа с участием Lets Dance Studio и певцов. Из 28 парней и 28 девушек решением жюри в финал вышли по 17 участников.

В состав жюри входят - национальный директор Агиль Мамиев, глава департамента спорта Операционной компании Baku City Circuit и Бакинского клуба маршалов Чингиз Мехтиев, фитнесс-директор, сеньор-маршал Саир Искендеров, телеведущий Самир Байрамлы, певица Нура Сури, хирург по эстетической медицине Хаял Джафаров, специалист по эстетической стоматологии Расима Ахназарова, make up artist Нигяр Ибрагимова, маркетолог Ниджат Гусейнзаде, блогер Рамин Мусаев, руководитель High Life Fashion Akademiya Мубариз Аллахвердизаде, победитель Best Model of Azerbaijan 2004 Ильгар Алиев, дизайнер Афаг Исмаилзаде, победители Miss&Mister Planet of the World 2016 и 2018 Юсиф Джафаров и Эмиль Гасымов.

Оргкомитет - национальный директор в Азербайджане Агиль Мамиев, директор проекта Пярвиз Азимзаде, главный продюсер Садиг Джафаров, главный хореограф - Мубариз Аллахвердизаде, фитнесс-директор - Саир Искендеров, ведущая - Медина Абдуллаева.

Победители Miss&Mister Planet Azerbaijan 2019 примут участие в международном финале Miss&Mister Planet of the World 2019 в Таиланде в сентябре этого года.

Фото – Руслан Теймурфулатов, Рустам Фарманоглу, Фаиг Гурбанов.

Официальный партнер - Бакинский клуб маршалов

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

