Определились представители Азербайджана в мировом финале Best Model of The World 2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан в мировом финале международного конкурса красоты Best Model of The World 2019 представят Нуру Ахмедов и Нигяр Гасанзаде, сообщил Trend Life международный и национальный директор проекта Агиль Мамиев.

Best Model of The World 2019 пройдет в Стамбуле (Турция) с 1 по 7 декабря. Нуру Ахмедов – победитель Mister Grand Azerbaijan 2019, Нигяр Гасанзаде – победительница Miss Planet Azerbaijan 2019, обладательница третьего места мирового финала Miss Planet 2019.

Best Model of the World проводится с 1955 года. Президент конкурса - Эркан Озерман. Директор проекта в Азербайджане – Пярвиз Азимзаде.

(Автор: Вугар Иманов)

