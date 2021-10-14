В Индии прошло модное дефиле, посвященное Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках пятой Global Fashion Design Week в городе Нойда (Индия) прошла презентация коллекций молодых индийских дизайнеров, посвященных Азербайджану, сообщает Trend Life.

Четыре дизайнера создали три коллекции, 27 платьев, которые созданы по мотивам поэм Низами Гянджеви, использованы орнаменты азербайджанских ковров, образ розового фламинго (ежегодно на зимовку в Азербайджан прилетают в среднем около 17 000 фламинго, который включен в "Красную книгу" Азербайджана) и цветок харыбюльбюль, который неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Коллекции были представлены известным индийским кинопродюсером, режиссером, педагогом, журналистом и бизнесменом Сандипом Марва, который является основателем и ректором Азиатской академии кино и телевидения, президентом Международной палаты медиа и индустрии развлечений Индии, основателем города кино Нойда, владельцем и основателем Marwah Studios. Более пятидесяти правительств стран мира назначили Марва своим послом по культуре. В мероприятии принял участие посол Азербайджана в Индии Ашраф Шихалиев. Выступившие отметили, что показ коллекций является очередным мостом культуры между странами в рамках Года Низами Гянджеви, объявленного в Азербайджане, во многих странах мира представлены различные проекты, проводятся творческие мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)