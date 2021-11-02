В Международном фонде тюркской культуры и наследия представлена коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном фонде тюркской культуры и наследия (МФТКН) в Баку состоялась презентация коллекции национальной одежды "Карабах" руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой, приуроченная к первой годовщине Победы в Отечественной войне, которая будет отмечаться восьмого ноября, сообщает Trend Life.

В числе гостей презентацию посетили заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, заместитель министра культуры Севда Мамедалиева, директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева, руководители международных и общественных организаций, главы дипломатических миссий.

На открытии президент МФТКН Гюнай Эфендиева отметила, что приближается День Победы в Отечественной войне – 8 ноября. По ее словам, эта Победа вписана золотыми буквами в славную летопись нашей страны.

Было подчеркнуто, что доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева разгромила армянских агрессоров и восстановила территориальную целостность Азербайджана.

"Коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой занимает особое место в культуре Азербайджана и является посвящением возвращению Карабаха. Эта коллекция олицетворяет в себе 12 исторических городов Карабаха и в то же время национальные традиции, берущие свое начало с одного из древнейших письменных памятников тюркского мира - эпоса "Китаби Деде Коркут" и сформировавшиеся на протяжении столетий. Она воплотила в себе сохранение духовных ценностей, пение мугамов, исполнение газелей, рубаи. Представительницы интеллигенции Карабаха, такие как Агабейим ага и Хуршидбану Натаван, носили наряды с красивыми орнаментами, узорами, специальными элементами, отражающими художественные особенности народного творчества", - сказала Гюнай Эфендиева.

Заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что год назад в истории освобожденного Карабаха открылась новая страница и сегодня идет процесс активного восстановления региона, осуществляются строительные работы, реализуются масштабные проекты. По ее словам, пропаганда национальных ценностей и традиций имеет важное значение.

"Национальные костюмы занимают особое место в богатом культурном наследии Карабаха. Одежда тесно связана с культурой каждого народа, в ней воплощены народные традиции, мировоззрение, творчество и национальное мышление. Азербайджанские костюмы, кялагаи с древних времен отличались яркими цветами. Эта одежда является ценным достоянием азербайджанского народа, богатством, дошедшим до нас из глубины веков", - сказала Севда Мамедалиева.

Гюльнара Халилова отметила, что целью презентации коллекции является донесение до широкой аудитории многовековой культуры одежды Карабаха - неотъемлемой части Азербайджана и всего тюркского мира в целом.

"Карабахские костюмы занимают особое место в национальной одежде Азербайджана. Культура одежды Карабаха - неотъемлемая составляющая наших национально-духовных и материальных ценностей. Выражаю признательность Международному фонду тюркской культуры и наследия, всегда поддерживающему проекты, связанные с материально - культурным наследием тюркоязычных народов, за продвижение национальной коллекции одежды в широком масштабе в рамках проекта "Карабах - это Азербайджан!", - сказала Гюльнара Халилова.

Она также рассказала о работе над созданием коллекции.

Ранее коллекция "Карабах" была представлена в рамках международных проектов в США, Великобритании, России и Китае, а недавно - на первой международной выставке Rebuild Karabakh в бакинском Экспо-центре.

Каждый образец коллекции носит имя одного из 12 городов Карабаха (Агдам, Агдере, Джебраил, Физули, Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Шуша и Зангилан). Также был презентован каталог "Карабах – это Азербайджан!", рассказывающий о данной коллекции.

На мероприятии были представлены и каталоги, изданные МФТКН, в которых содержится информация о городах, древних памятниках и национальных костюмах Карабаха.

(Автор: Вугар Иманов)